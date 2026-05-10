Van Persie ignora Raheem Sterling mais uma vez no Feyenoord e deixa o jogador de lado

O Feyenoord espera garantir definitivamente o segundo lugar na Vriendenloterij Eredivisie neste domingo, no jogo em casa contra o AZ. Robin van Persie não tem muitas preocupações na véspera do grande clássico no De Kuip e já definiu a escalação dos rotterdames no formulário de jogo.

Givairo Read já acumulou minutos em campo, mas mesmo assim Van Persie opta por Mats Deijl na lateral direita. Não é Jordan Bos, mas Jordan Lotomba quem ocupa a posição de lateral esquerdo, e Gernot Trauner e Tsuyoshi Watanabe são os zagueiros centrais do time de Roterdã.

Oussama Targhalline, Thijs Kraaijeveld e Luciano Valente são os meio-campistas do Feyenoord para a visita do campeão da Copa. Sem Steijn pode ser utilizado como reserva por Van Persie, que não tem muitas opções no meio-campo.

Anis Hadj Moussa deve dar assistências pela direita para o artilheiro da Eredivisie, Ayase Ueda. Raheem Sterling, que está de saída, foi preterido por Van Persie nas últimas semanas e, desta vez, terá que ceder a posição de ponta esquerda a Bos.

Escalação do Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Trauner, Watanabe, Lotomba; Targhalline, Kraaijeveld, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Bos

Escalação do AZ: Owusu-Oduro; Dijkstra, Penetra, Goes, De Wit; Koopmeiners, Mijnans, Clasie; Daal, Parrot, Jensen.