Van Persie é duramente criticado: “Ele o apunhalou pelas costas no Feyenoord”

Chris Woerts é bastante categórico quanto à iminente saída do diretor técnico e geral Dennis te Kloese do Feyenoord. Segundo o especialista em marketing esportivo, o dirigente que está de saída não foi, de forma alguma, ajudado pelo técnico Robin van Persie.

Johan Derksen analisa no programa Vandaag Inside qual, em sua opinião, foi o maior erro cometido por Te Kloese. “Ele deu ouvidos a um técnico fracassado que não queria um determinado diretor técnico. Ele deveria ter dito a Van Persie: ‘você é um mero passageiro e ele será o diretor técnico’. Ele decide como vai atuar e você deve simplesmente treinar.”

Woerts concorda, dizendo que Van Persie não merece elogios por sua atuação durante as conversas com Kees van Wonderen. O ex-zagueiro estava cotado para se tornar diretor técnico no De Kuip, mas acabou não sendo.

“Van Persie comete mais um erro, porque ele sempre foi protegido por Te Kloese. Em todas as circunstâncias. E então Te Kloese pede a Van Persie para apoiar Van Wonderen. E o que faz Van Persie? Ele o rejeita. Isso é, portanto, uma facada nas costas de Te Kloese”, suspira o desapontado Woerts.

René van der Gijp conclui que Van Persie “não leva Te Kloese a sério”. “Não, não”, concorda Woerts, que também indica que o diretor do Feyenoord está em alta entre os clubes estrangeiros.

“Ele recebe propostas da Inglaterra, Espanha e Itália. No ano passado, Te Kloese ainda recusou o Tottenham Hotspur. Ele vai conseguir um bom cargo”, conclui o experiente profissional de marketing esportivo.