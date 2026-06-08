Van Persie divulga uma mensagem bastante chamativa logo após ser demitido do Feyenoord

Robin van Persie causou espanto. O técnico do Feyenoord, agora demitido, publicou uma longa mensagem no X logo após a notícia, mas não fez nenhuma menção à sua demissão.

No domingo à noite, o clube de Roterdã anunciou que Van Persie não estará no comando do De Kuip na próxima temporada.

Assim, chega ao fim um contrato de um ano e meio. O clube agradece a ele, por meio dos canais oficiais, pelo período em que atuou como técnico principal do clube.

Logo após a divulgação da notícia, Van Persie se manifestou com uma longa mensagem no X. No entanto, a mensagem tratava do Torneio RvP no VDL Maassluis.

“Que fim de semana! Dois dias incríveis de futebol, repletos de partidas emocionantes, gols lindos, diversão, paixão e espírito esportivo”, começa Van Persie.

“Acima de tudo, adorei ver todos os rostos sorridentes das crianças. O futebol tem a ver com criar memórias e comemorar com os companheiros de equipe.”

“Quero agradecer imensamente a todos que colaboraram nesta edição. A todas as equipes, treinadores, familiares, voluntários, árbitros e torcedores: sua dedicação e entusiasmo são muito apreciados”, conclui ele.