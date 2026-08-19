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Bart DHanis

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Van Oevelen já deixa o Ipswich Town um mês após transferência recorde

Kayne van Oevelen não vai mais defender o gol do Ipswich Town na próxima temporada. O clube inglês vai emprestar o goleiro holandês diretamente ao Valencia, segundo informa a Voetbal International.

Mais cedo nesta janela de transferências, Van Oevelen se transferiu do FC Volendam para o Ipswich por 4 milhões de euros: o maior valor fixo já pago por um jogador do Volendam. Assim, o clube inglês superou FC Twente e Valencia na disputa. Com este último, Van Oevelen já tinha até um acordo pessoal.

O clube espanhol, portanto, não desistiu e agora vai contratá-lo por empréstimo junto ao Ipswich Town. Além disso, o clube inglês já tem Kjell Scherpen como goleiro titular.

A chance de Van Oevelen se tornar o primeiro goleiro na Espanha é grande. No momento, Stole Dimitrievski é o titular absoluto, mas isso provavelmente não vai durar muito tempo.

Na quarta-feira, o goleiro de 23 anos já chega a Mestalla. Lá, ele vai assinar contrato por uma temporada. Não há opção de compra incluída no acordo.

Van Oevelen disputou 64 partidas oficiais pelo Volendam. Nelas, não sofreu gols em 13 ocasiões. Na última temporada, ele foi rebaixado com o clube da Holanda do Norte para a Keuken Kampioen Divisie.

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