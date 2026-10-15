Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Louis van GaalGetty
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Van Gaal sobre a condenação do Manchester City: eles causaram minha demissão e meu sofrimento

Leeds x Manchester United
Leeds
Manchester United
Premier League
Como x Manchester United
Como
Liga dos Campeões
Manchester City x Ipswich
Manchester City
Ipswich
Manchester City x AEK Athens
AEK Athens
L. van Gaal
J. Mourinho
England
Itália
Grécia
Países Baixos
Portugal

O técnico veterano destacou o papel do City no fim de sua trajetória no Manchester United

O holandês Louis van Gaal, ex-treinador do Manchester United, afirmou que se sente prejudicado pelas irregularidades financeiras do Manchester City, por considerar que a não classificação do Manchester United para a Liga dos Campeões em 2016 foi, provavelmente, o motivo decisivo para sua demissão.

As declarações de Van Gaal foram dadas em uma mensagem por e-mail ao site "The Athletic", após a condenação do Manchester City por violação de 114 regras financeiras entre 2009 e 2018, um caso pelo qual o clube pode sofrer punições severas.

Leia também

Haaland atropela Messi em corrida histórica na Liga dos Campeões

Apesar da vantagem do Real Madrid: Barcelona não desistiu da corrida pela joia do United

Van Gaal disse: "Para mim, a não classificação para a Liga dos Campeões em 2016 foi, naquele momento, provavelmente o fator decisivo para minha demissão do Manchester United, com todas as consequências e todo o sofrimento que isso trouxe".

O treinador veterano sabe que qualquer decisão sobre o City não mudará nada para ele agora, e escreveu: "Não posso voltar atrás agora. Nem mesmo a Federação Inglesa de Futebol pode". Ele se recusou a opinar sobre qual seria a punição adequada ao City, afirmando que o assunto cabe, no fim das contas, à Justiça.

Van Gaal assumiu o comando do Manchester United depois de dirigir a seleção da Holanda na Copa do Mundo de 2014. O time terminou sua primeira temporada na quarta colocação e, na segunda, conquistou a Copa da Inglaterra, mas isso não foi suficiente para sua permanência: ele foi demitido menos de 24 horas após o título, sendo substituído por José Mourinho.

Naquela temporada, o United somou 66 pontos na Premier League e empatou com o Manchester City, que ficou em quarto lugar, mas o City garantiu a última vaga na Liga dos Campeões graças ao saldo de gols. O United marcou apenas 49 gols no campeonato naquela temporada.

Van Gaal já havia descrito anteriormente a não classificação para a Liga dos Campeões em 2016 como "uma das piores experiências de sua vida profissional". Sua boa relação com o diretor executivo do clube também chegou ao fim, depois que ele o acusou de ter acertado com Mourinho muito tempo antes de sua demissão.


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google