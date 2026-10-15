Van Gaal sobre a condenação do Manchester City: eles causaram minha demissão e meu sofrimento

O holandês Louis van Gaal, ex-treinador do Manchester United, afirmou que se sente prejudicado pelas irregularidades financeiras do Manchester City, por considerar que a não classificação do Manchester United para a Liga dos Campeões em 2016 foi, provavelmente, o motivo decisivo para sua demissão.

As declarações de Van Gaal foram dadas em uma mensagem por e-mail ao site "The Athletic", após a condenação do Manchester City por violação de 114 regras financeiras entre 2009 e 2018, um caso pelo qual o clube pode sofrer punições severas.

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Van Gaal disse: "Para mim, a não classificação para a Liga dos Campeões em 2016 foi, naquele momento, provavelmente o fator decisivo para minha demissão do Manchester United, com todas as consequências e todo o sofrimento que isso trouxe".

O treinador veterano sabe que qualquer decisão sobre o City não mudará nada para ele agora, e escreveu: "Não posso voltar atrás agora. Nem mesmo a Federação Inglesa de Futebol pode". Ele se recusou a opinar sobre qual seria a punição adequada ao City, afirmando que o assunto cabe, no fim das contas, à Justiça.

Van Gaal assumiu o comando do Manchester United depois de dirigir a seleção da Holanda na Copa do Mundo de 2014. O time terminou sua primeira temporada na quarta colocação e, na segunda, conquistou a Copa da Inglaterra, mas isso não foi suficiente para sua permanência: ele foi demitido menos de 24 horas após o título, sendo substituído por José Mourinho.

Naquela temporada, o United somou 66 pontos na Premier League e empatou com o Manchester City, que ficou em quarto lugar, mas o City garantiu a última vaga na Liga dos Campeões graças ao saldo de gols. O United marcou apenas 49 gols no campeonato naquela temporada.

Van Gaal já havia descrito anteriormente a não classificação para a Liga dos Campeões em 2016 como "uma das piores experiências de sua vida profissional". Sua boa relação com o diretor executivo do clube também chegou ao fim, depois que ele o acusou de ter acertado com Mourinho muito tempo antes de sua demissão.



