O Manchester United sofreu mais um golpe duríssimo no gramado do Como, na Itália, ao cair diante da equipe de Cesc Fàbregas em uma derrota arrasadora que escancarou a fragilidade do time inglês e a perda de espírito de luta.

Não se passaram muitos minutos até que as brechas defensivas ficassem expostas, e a partida se transformou em um pesadelo que aprofunda a crise do clube e coloca o técnico Michael Carrick em uma situação nada invejável.

Parece que o tempo está se esgotando rapidamente para o homem que construiu tantas vitórias como jogador, mas que hoje aparece derrotado à beira do campo, num momento em que cresce a pressão tanto da torcida quanto da diretoria.

Sequência de fracassos revive lembranças sombrias

O Manchester United não conquistou nenhuma vitória em sete partidas consecutivas, a mais longa sequência sem triunfos desde dezembro de 2015, quando o próprio Carrick vestia a camisa do time como jogador, sob o comando de Louis van Gaal.

Essa sequência negativa coloca o atual treinador em uma comparação cruel com Louis van Gaal, que teve um prazo de aproximadamente cinco meses antes de sua saída, enquanto parece que Carrick talvez não tenha nem cinco dias após essa derrota, descrita como pior do que tudo o que o time enfrentou nos piores momentos do técnico holandês.

O gol de Joshua Zirkzee nos acréscimos salvou o time de registrar sua derrota europeia mais pesada desde 1994, mas isso não escondeu o tamanho da catástrofe, já que o Manchester United sofreu o primeiro gol após apenas 118 segundos, depois de já ter levado um gol cedo, aos 47 segundos, em Madri na semana passada. Enquanto isso, a primeira aparição de Matthijs de Ligt, após uma ausência de 325 dias, coincidiu com essa pesada derrota, o que aumentou a sensação de que as coisas estão saindo do controle.

Já o próprio Carrick parecia consciente do que o esperava: depois de Nico Paz marcar o terceiro gol do Como antes de completada uma hora de jogo, o treinador desabou e recuou para o banco de reservas, longe das lentes dos fotógrafos, em uma cena que reflete o estado de desespero a que chegou.

Mudanças aleatórias agravam a crise

Carrick não carrega sozinho a responsabilidade total por esse recuo, uma vez que o clube o privou de contratações essenciais durante a janela de transferências do verão, e a ausência de um segundo atacante e de um novo lateral-esquerdo saiu muito caro nos últimos tempos.

Ainda assim, o elenco atual do time é melhor do que aquele que encerrou a temporada passada em terceiro lugar, e Carrick errou na escolha da escalação várias vezes em menos de doze partidas apenas.

O treinador faz muitas mudanças e de forma recorrente, que mais parecem uma rendição implícita: colocar Bruno Fernandes como falso centroavante foi a mais recente dessas experiências, mas não durou mais do que o primeiro tempo.

Na semana passada, Fernandes jogou pelas pontas, e nesta semana entrou no lugar de Bryan Mbeumo, que havia marcado dois gols em três partidas anteriores como centroavante de origem.

Isso afetou negativamente Youri Tielemans, que mostrou grande criatividade na função de armador diante do Atlético de Madrid e do Leeds quando passava para Mbeumo, mas esse impacto desapareceu completamente com Fernandes. O capitão do time foi substituído aos 67 minutos, e Carrick não demonstrou nenhum interesse digno de nota depois disso, já que a partida já estava decidida.

Entre os lances iniciais que resumiram os erros, Dalot desperdiçou uma oportunidade de ouro aos dois minutos depois de a bola rolar diante dele de forma convidativa; em seguida, veio o gol do Como de um simples tiro de meta: Lucas Da Cunha passou a bola para Nico Paz, e Harry Maguire ficou afastado de maneira incompreensível, deixando a bola escapar das mãos do goleiro.

Noussair Mazraoui bateu nas próprias coxas de raiva, e Mason Mount repreendeu o companheiro Maguire, enquanto Carrick permaneceu imóvel em seu lugar durante os vinte minutos iniciais antes de entrar em uma discussão acalorada com Matheus Cunha.

Futuro incerto aguarda Carrick

As vozes de insatisfação se ergueram cedo das arquibancadas, com os torcedores do United gritando "ataque, ataque, ataque" apenas três minutos após o início da partida, na mais recente manifestação de raiva que acompanhou a temporada.

A substituição de Kobbie Mainoo já havia sido recebida com vaias na partida contra o Fulham, e as vaias também acompanharam o empate em casa diante do Tottenham.

E, em um momento revelador, os torcedores do Como entoaram um canto na melodia de "você será demitido amanhã de manhã", o que fez com que se questionasse se essa seria a tradução italiana do que passa pela cabeça da torcida do Manchester United.

O United encerrou o primeiro tempo sem um único chute a gol, em uma atuação apagada e sem vitalidade que fez muitos verem nesta partida o possível nocaute para a passagem de Carrick.

O clima tempestuoso na Itália pareceu um mau presságio desde o início, mas a verdade mais profunda é que o Manchester United, por vezes, parece derrotado antes mesmo de a bola ser tocada.

Agora, com a pressão crescendo, a pergunta permanece em suspenso: o Manchester United dará ao seu treinador mais uma chance, ou a hora da despedida já soou de fato?



