O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, prometeu compartilhar sua opinião sobre as acusações contra o Manchester City assim que "a situação estiver devidamente resolvida".

O Manchester City conquistou uma vitória contundente sobre o Liverpool em Anfield por 3 a 0 neste domingo, em sua primeira partida desde a condenação por violação das regras financeiras da Premier League.

Depois de uma hora de empate sem gols em Anfield, o Manchester City dominou o andamento da partida após a expulsão do meio-campista do Liverpool Ryan Gravenberch, que recebeu o segundo cartão amarelo.

Erling Haaland conseguiu abrir o placar apenas três minutos após a expulsão de Gravenberch, antes de Jérémy Doku ampliar a vantagem do Manchester City com um belo chute em curva.

Rayan Cherki marcou o terceiro gol aos 78 minutos, encerrando com uma vitória contundente a primeira partida do Manchester City desde sua condenação por cometer "violações graves" das regras financeiras.

Questionado sobre a condenação do Manchester City após a frustrante derrota do Liverpool, Van Dijk disse: "A única coisa que posso dizer, porque o caso ainda está em andamento, é que eu realmente aproveitei essa disputa".

E acrescentou, segundo o jornal inglês "Metro": "Mas isso acontece dentro de campo; o que aconteceu fora dele é uma história completamente diferente. E como o caso ainda está em andamento, não é apropriado que eu comente sobre isso".

E completou: "Quando tudo estiver definitivamente resolvido, certamente vou compartilhar meus comentários sobre o assunto, mas vamos esperar e ver por enquanto".

Sobre a partida como um todo, Van Dijk explicou: "O primeiro tempo foi bom da nossa parte. Mostramos nossa intensidade, e poderíamos ter sido melhores em alguns momentos quando tivemos a chance de sair em contra-ataque".

E prosseguiu: "No segundo tempo, o cartão vermelho mudou o rumo do jogo, especialmente depois de sofrermos um gol rápido. Acabamos com dez jogadores, e isso é um fato, e tomamos um gol rápido em seguida, o que tornou a partida contra eles novamente muito difícil".

E emendou: "Acho que o clima aqui é sempre bom; tive a sorte de jogar muitas partidas grandes aqui".

E finalizou suas declarações: "Talvez tenha sido diferente para os outros jogadores, mas, no meu caso, eu estava pronto para a disputa, e acho que mostramos isso especialmente no primeiro tempo".



