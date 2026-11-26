Van Dijk questiona especulações sobre transferência
Vvan Dijk demonstrou ceticismo diante das notícias de que seu amigo De Bruyne estaria considerando uma transferência para o PSV, gigante da Eredivisie. O zagueiro holandês foi questionado sobre o assunto após o recente confronto europeu do Liverpool contra o Club Brugge. Apesar da amizade entre os dois, Van Dijk deixou claro que não atua como intermediário nem como fonte de informações sobre o próximo destino do ídolo do Manchester City.
"Já mandei mensagem para Kevin sobre uma possível transferência? Converso com ele com mais frequência do que por mensagens ocasionais", explicou Van Dijk ao Sporza. Ele ressaltou que o próprio jogador não fez nenhuma declaração pública sobre uma transferência para Eindhoven. "São rumores, não é? Acho que ele ainda não disse nada", acrescentou o zagueiro.
O que diz a imprensa e o que se sabe
Houve um breve momento de tensão quando repórteres sugeriram que pessoas próximas a De Bruyne teriam indicado seu interesse em jogar na Holanda. Visivelmente contrariado com as perguntas, Van Dijk contestou as afirmações da imprensa e pôs em dúvida que alguém realmente próximo do belga divulgaria ao público detalhes delicados sobre sua carreira.
"Ele disse isso ou vocês estão inventando?", respondeu Van Dijk. "Bem, se pessoas próximas a ele começam a falar com a imprensa, então acho que vocês têm um problema. Não sei absolutamente nada. Só ele pode dizer como será o futuro de Kevin. Vamos ver."
De Bruyne reage à invasão de privacidade
O experiente meio-campista já havia manifestado seu incômodo com a maneira como sua vida privada vem sendo tratada pela imprensa. Em uma entrevista coletiva, o jogador da seleção belga criticou jornalistas por interpretarem entrevistas de forma equivocada e publicarem fotos de sua casa. Ele afirmou que os rumores surgidos após uma conversa envolvendo sua esposa, Michèle Lacroix, o incomodaram.
Aos 35 anos, o meia reconheceu que está em uma fase da carreira na qual considera muitos fatores. No entanto, não revelou nenhum prazo específico para uma possível saída. Ele afirmou que está jogando bem e concentrado no futebol, em vez de responder constantemente a perguntas sobre seus planos para o futuro ou um retorno à região dos Países Baixos.
Incerteza sobre possível ida à Eredivisie
Rumores indicam que o PSV talvez já tenha sondado a possibilidade de contratar o jogador com uma modestaoferta inicial de dois milhões de euros. Embora o valor pareça baixo para um jogador de seu nível, ele alimentou as especulações sobre um possível retorno à região. Apesar dos rumores, o atual técnico do Napoli, Massimiliano Allegri, afirmou recentemente que espera a permanência do meio-campista até o fim da temporada atual. Diante da situação contratual e das questões extracampo que cercam seu clube, o futuro de De Bruyne segue entre os assuntos mais discutidos do futebol europeu.