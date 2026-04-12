Van Dijk faz um alerta à diretoria do Liverpool em meio à crise dos ingressos

Virgil van Dijk, capitão do Liverpool, afirmou que a torcida do clube tem o direito de protestar contra o aumento dos preços dos ingressos, exigindo que a diretoria encontre uma solução para a crise atual, que ele considera “não beneficiar ninguém”.

O Liverpool anunciou recentemente sua intenção de aumentar o preço dos ingressos para as próximas três temporadas, o que provocou uma reação indignada dos grupos de torcedores. Um protesto foi organizado durante a partida do time no sábado contra o Fulham, e uma faixa com uma mensagem clara foi hasteada nas arquibancadas de Anfield.

O capitão holandês dirigiu uma mensagem forte ao clube sobre essa situação após o término da partida. Van Dijk disse, em declarações divulgadas pela ESPN: “Acredito que os torcedores são o coração e a alma do clube. Se eles estão sentindo isso, o protesto é um direito legítimo deles. Esperamos que cheguem a um acordo com o clube. Essas questões vão além da minha função como capitão da equipe.”

Van Dijk acrescentou: “Mas, na minha opinião, nossa torcida é o clube. Sempre foi assim, antes e depois da minha época. É importante que essas questões sejam resolvidas, pois não beneficiam ninguém.”

Em outro contexto, Van Dijk expressou sua confiança na capacidade do jovem Rio N’Gomo de estar à altura do desafio caso seja escalado como titular contra o Paris Saint-Germain.

A aparição de Njumohu foi um grande incentivo para o Liverpool, já que Van Dijk acredita que ele é capaz de causar impacto caso seja convocado. O capitão dos Reds disse: “Ele vai lidar com a situação com calma e confiança”.

Van Dijk continuou: “Ele é um jovem humilde que trabalha duro e sabe ouvir. Ele quer melhorar constantemente e tem grandes sonhos. Cabe a ele e às pessoas ao seu redor garantir que ele continue assim. Não estou preocupado que algo mude nesse aspecto”.

E concluiu: “Cabe ao técnico definir a escalação e o plano de jogo para terça-feira. E, quer eu comece a partida ou não, todos devem sentir que fazem parte de algo especial. É disso que precisamos para tentar derrotar o Paris Saint-Germain”.



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