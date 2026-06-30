Van Dijk está em choque: o Marrocos destruiu nossos sonhos... e estamos vivendo um pesadelo

O capitão da seleção holandesa, Virgil van Dijk, expressou sua profunda tristeza após a eliminação de sua seleção da Copa do Mundo de 2026, após a derrota para o Marrocos nas oitavas de final, afirmando que a eliminação representa um dos momentos mais difíceis que qualquer jogador de futebol pode viver.

De acordo com declarações que deu ao canal holandês “NOS” após a partida, Van Dijk parecia abalado com a derrota que encerrou a trajetória dos “Moinhos” no torneio, apesar de a seleção holandesa ter aberto o placar no início da partida, antes que a seleção marroquina conseguisse virar o jogo e garantir a classificação.

O capitão da Holanda disse: “Esses são os piores momentos pelos quais qualquer jogador de futebol passa. É difícil analisar o que aconteceu agora. Foi uma partida emocionante, mas, infelizmente, fomos eliminados do torneio”.

Ele acrescentou: “Em alguns momentos as coisas correram bem e, claro, poderíamos ter tido um desempenho melhor, mas isso não muda nada agora. Fomos eliminados mais uma vez, e isso é doloroso”.

Van Dijk concluiu suas declarações enfatizando seu desejo de superar rapidamente a decepção, dizendo: “Quero voltar o mais rápido possível para estar com minha família; é nisso que estou pensando agora”.

A seleção marroquina conquistou uma vitória histórica sobre a Holanda nos pênaltis (3 a 2), após o empate (1 a 1) no tempo regulamentar e na prorrogação.