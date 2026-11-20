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Virgil van Dijk despertou forte interesse do AC Milan, segundo a SportItalia. O zagueiro parece estar de saída do Liverpool sem custos de transferência no próximo verão.

O contrato de Van Dijk em Anfield está perto do fim. O capitão negocia uma renovação, mas as partes ainda não chegaram a um acordo.

Van Dijk completará 36 anos no próximo verão. Ele quer renovar com o clube por dois anos, enquanto o Liverpool pretende estender o vínculo por apenas um.

Por enquanto, a duração do novo contrato é, portanto, um obstáculo importante. O AC Milan quer aproveitar a situação para contratar Van Dijk.

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A contratação de Van Dijk deve ser o primeiro feito do investidor Gerry Cardinale. O empresário americano, fundador da empresa de investimentos RedBird Capital Partners, é proprietário do AC Milan e integrante do conselho de administração do clube.

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Ele se concentra no crescimento financeiro, nos planos para o estádio e na estratégia comercial do clube, com o objetivo de fazer o AC Milan voltar a competir regularmente no mais alto nível.

Cardinale definiu Van Dijk como prioridade absoluta, mas as negociações entre o zagueiro e o Liverpool seguem em andamento.

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Van Dijk disputou 389 partidas pelo Liverpool até agora. Nelas, marcou 36 gols e deu 16 assistências.

O zagueiro nascido em Breda foi campeão da Inglaterra duas vezes pelo Liverpool e conquistou a Liga dos Campeões uma vez