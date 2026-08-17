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Liverpool FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Hussein Hamdy

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Van Dijk: é isto que falta a Jackie e Araújo para formarem uma parceria forte

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Virgil van Dijk, zagueiro do Liverpool, elogiou os recém-chegados Jérémy Jacquet e Ronald Araújo, após a atuação de destaque de ambos diante do Como, mas ressaltou que a construção de uma parceria sólida no coração da defesa exige algum tempo.

Jacquet e Araújo atuaram por 45 minutos cada um no último amistoso do Liverpool em preparação para a temporada, realizado na tarde de domingo, e Jacquet conseguiu marcar o segundo gol de sua equipe na vitória por 2 a 0.

Jacquet chamou a atenção especialmente no confronto contra a equipe de Cesc Fàbregas, em sua primeira aparição desde que sofreu uma luxação no ombro pelo Rennes em fevereiro, antes de dar lugar a Araújo, que se juntou ao Liverpool por empréstimo de uma temporada vindo do Barcelona na semana passada, no início do segundo tempo.

Van Dijk disse após a partida, em declarações à rede "ESPN": "Acho que o Jacquet fez uma boa atuação, e o Ronald também. É o começo, e um bom começo, então esperamos que ele continue assim. Você constrói as relações jogando partidas. Não vou dizer que essa é a única maneira, mas os jogos são bem diferentes dos treinos".

E acrescentou: "O inglês do Jacquet, eu diria que é um pouco melhor do que o do Ronald, mas no fim das contas somos todos jogadores de futebol bastante bons. Conseguimos ver e sentir algumas situações relacionadas a como defender diante de certas circunstâncias".

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E prosseguiu: "Mas é evidente que você precisa criar um vínculo entre vocês, e isso leva algum tempo. Na minha opinião, isso é completamente normal, mas esperamos conseguir chegar a esse ponto o mais rápido possível".

Van Dijk completou: "Como eu disse, acho que o Jacquet fez uma boa atuação. Acho que ele saiu da partida sentindo um pouco de cansaço, mas isso é totalmente normal quando você joga seus primeiros 45 minutos depois de um longo período de ausência. Agora cabe a ele se recuperar. Vamos voltar ao gramado amanhã de manhã, e então começaremos o trabalho de preparação para o confronto com o Newcastle. O St James' Park sempre será difícil".

O capitão do Liverpool acrescentou: "O que vejo é que não existe equipe no futebol mundial capaz de jogar no máximo de sua força por 90 minutos. É evidente que, em determinado momento, haverá alguns instantes em que os jogadores, ou todos nós, chegaremos a um ponto em que sentimos um certo cansaço. Nesse momento, temos que garantir que mantemos nossa compactação e encontramos o momento certo para pressionar novamente. Acho que fizemos isso muito melhor do que na última partida".

E continuou: "É óbvio que todos estão animados para ir, pressionar e manter a intensidade da atuação, mas o futebol é um jogo coletivo, e precisamos de todos juntos para conseguirmos fazer isso. E isso acontece por etapas ao longo da partida".

E seguiu: "Mas se você fizer isso no momento certo e na hora certa, não vai precisar correr tanto quanto às vezes fazemos. E isso significa que, em alguns momentos, quando há um lateral ou uma falta, talvez você tenha que executá-la mais rápido para manter a bola por um pouco mais de tempo. Mas é um processo contínuo e estamos trabalhando nisso".

E concluiu: "Diante do Como, houve com certeza uma melhora do meu ponto de vista. É evidente que, quando você joga as duas partidas anteriores e abre uma vantagem de 2 a 0 e depois desperdiça essa vantagem, acho que isso não pode se repetir de novo. Estou feliz por termos apresentado uma atuação muito melhor nesse aspecto".

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