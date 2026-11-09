Virgil van Dijk e Brian Brobbey foram cortados da seleção da Holanda para esta data Fifa. A KNVB anunciou a decisão nesta segunda-feira. Assim, o elenco do técnico Xavi conta agora com apenas 23 jogadores.

Segundo a KNVB, os dois jogadores terminaram o fim de semana sem estar em condições físicas. Van Dijk disputou os 90 minutos pelo Liverpool, que venceu o Crystal Palace fora de casa por 3 a 1. Brobbey impressionou na vitória do Sunderland sobre o Chelsea em casa, por 1 a 0, embora o atacante tenha deixado a partida mais cedo.

Van Dijk é titular há anos e soma exatamente 100 jogos pela seleção. Brobbey disputou 17 partidas com a camisa da Holanda. Na data Fifa anterior, o atacante já havia enfrentado problemas com lesões.

O técnico do Sunderland, Régis Le Bris, havia dito que preferia que Brobbey não fosse convocado devido à sua condição física. "Não conversei com o treinador de Brobbey. Mas ele jogou contra o Chelsea (1 a 0) e teve contato com ele. Ruud van Nistelrooij, com quem ele tem uma boa relação, também já conversou com Brobbey", explicou Xavi nesta segunda-feira.

Segundo Xavi, a comissão técnica da seleção da Holanda mantém contato frequente com jogadores que enfrentam lesões. "Mas Brobbey se sente bem. Vamos ver como ele estará quando se apresentar aqui. Ele jogou muito bem ontem (domingo, contra o Chelsea, nota da redação)." Agora, porém, ficou claro que o ex-jogador do Ajax não está em condições físicas suficientes.

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Xavi não convocará substitutos para Van Dijk e Brobbey. Memphis Depay e Wout Weghorst não foram convocados na sexta-feira e não precisarão se apresentar ao centro de treinamento da seleção da Holanda.

Com 23 jogadores, a equipe se prepara para os confrontos da Liga das Nações. A Grécia será a adversária na sexta-feira, na Johan Cruyff Arena. Três dias depois, virá o grande confronto contra a Alemanha, em território alemão.