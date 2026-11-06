Van Dijk critica os jogadores do Liverpool: perdemos a concentração e a derrota é difícil de assimilar

Virgil van Dijk, capitão do Liverpool, criticou a fragilidade defensiva de sua equipe, depois de sofrer 3 gols pela terceira partida consecutiva na Liga dos Campeões da Europa.

O Liverpool, comandado por Andoni Iraola, levou um duro golpe em sua trajetória europeia na quarta-feira, após o Fenerbahçe superar a equipe inglesa em Istambul (3 a 2), encerrando a série invicta que o Liverpool mantinha na competição continental.

Leia também

Apesar de sua personalidade polêmica: mais de 20 motivos que levam as pessoas a amar Cristiano Ronaldo

No lugar de Jesus: novo técnico de Portugal na partida de despedida de Ronaldo!

Próximas partidas CRY Premier League 09:00 LIV

O Liverpool sofreu 3 gols, todos em bolas paradas, em uma partida em que esteve à frente no placar duas vezes.

E, embora tenha sido a primeira derrota do Liverpool na Liga dos Campeões da Europa nesta temporada, seu capitão Virgil van Dijk dirigiu duras críticas após a partida, manifestando seu descontentamento com a falta de solidez defensiva da equipe e ressaltando a necessidade de uma grande melhora nesse aspecto.

Van Dijk disse em declarações à imprensa a respeito da atuação de sua equipe diante do Fenerbahçe: "É evidente que isso não é sustentável. Foi uma noite decepcionante por muitos motivos, mas especialmente por causa dos gols que sofremos e da maneira como os sofremos".

E continuou o internacional holandês: "Temos trabalho a fazer. Além disso, foram 3 bolas paradas. Estávamos defendendo muito bem, mas perdemos a concentração e não estávamos prontos para disputar nem as primeiras bolas nem as segundas. É uma derrota difícil de digerir".

E acrescentou Van Dijk ao encerrar suas declarações: "Ninguém quer perder partidas, especialmente da forma como perdemos, mas isso deve nos ajudar num futuro próximo. Não devemos aceitar as derrotas, especialmente quando elas vêm dessa maneira".