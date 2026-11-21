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O holandês Virgil van Dijk, capitão do Liverpool, abriu a porta para uma possível saída de Anfield ao fim da atual temporada, apesar de garantir que tem condições de continuar jogando por muitos anos.

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O contrato do zagueiro de 35 anos com o Liverpool termina no próximo verão, depois de uma trajetória vitoriosa em que conquistou dois títulos da Premier League e uma Champions League.

Van Dijk afirmou, em entrevista à Sky Sports, que ainda não sabe o que vai acontecer depois do fim da atual temporada.

"O mais importante para mim é que me sinto bem e cuido de mim mesmo, e acredito que ainda tenho muitos anos pela frente nos gramados", disse.

E prosseguiu: "Seja o que for que aconteça depois desta temporada, veremos. No momento, qualquer pessoa que diga que sabe o que vou fazer na próxima temporada não está falando a verdade, porque nem eu mesmo faço ideia enquanto falo com vocês agora".

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O holandês explicou: "Mas estou tranquilo em relação a isso, porque quem me conhece sabe que me concentro apenas no que posso controlar, que no momento é o jogo contra o Manchester United. Depois, vamos focar na Champions League e veremos o que acontece no ano novo".

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E continuou: "Tem sido uma jornada incrível. Vou completar quase 10 anos no verão, foi uma parte importante da minha vida e serei eternamente grato por tudo o que aconteceu ao longo desses anos".

O zagueiro completou: "Se o contrato for renovado, veremos. Se isso não acontecer, vou me despedir de todos no verão".

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Sobre o quanto essa saída seria difícil do ponto de vista emocional, ele disse: "Sim, provavelmente será difícil para mim e para a minha família, mais do que para qualquer outra pessoa, porque foi um período maravilhoso".

E acrescentou: "Mas não olho muito à frente, e acho que isso também fez parte do meu sucesso. Não vou mudar meu jeito agora. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Vamos esperar para ver".

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Van Dijk elogia dupla com Jérémy Jacquet

Van Dijk vem fazendo um bom início nesta temporada, graças ao claro entrosamento com seu novo parceiro de zaga, o jovem Jérémy Jacquet.

O capitão holandês demonstrou admiração pelo jovem companheiro e afirmou que os dois trabalham juntos dentro e fora de campo para construir uma relação sólida que os ajude a atuar no mais alto nível.

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Sobre Jacquet, Van Dijk disse: "Ele tem sido excelente até agora, tenho que admitir. É muito jovem, mas joga com muita maturidade. Ainda tem 21 anos e vai melhorar muito, o que é ótimo".

E prosseguiu: "Converso muito com ele durante os jogos, depois deles, nos treinos e em determinados momentos em que sinto que posso ajudá-lo".

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O capitão explicou: "Em uma dupla de zaga, cada um precisa entender os pontos fortes do outro e, às vezes, também os pontos fracos, e então um complementa o outro nesses aspectos. Isso só se consegue disputando partidas".

E acrescentou: "As coisas estão indo bem porque ele me ajuda e eu o ajudo, e é assim que tem que ser. Gosto do nosso começo juntos, e agora cabe a ele manter esse nível, essa regularidade, e continuar tranquilo".

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Por fim, concluiu: "Um jogador pode se deixar levar facilmente pelos muitos elogios que recebe, e ele realmente os merece, mas eu sei o que acontece quando você faz uma partida abaixo do nível esperado. Ele só precisa continuar trabalhando, manter-se relevante e em forma, e então as coisas vão correr muito bem".