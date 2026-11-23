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Rafael van der Vaart elogiou Donyell Malen no programa Rondo, da Ziggo Sport. O comentarista acredita que o atacante da AS Roma pode chegar ao nível de um astro no futuro.

“Sempre disse que Malen tem potencial para chegar ao nível de Mbappé. Só que ainda não conseguiu mostrar isso”, afirmou Van der Vaart, enquanto eram exibidas imagens dos quatro gols do holandês contra o Parma.

“Dá para ver que ele se encontrou na Roma. E bolas como essas acabam caindo nos seus pés. As coisas também dão um pouco certo para você. Mas ele está atento, e é um prazer vê-lo jogar”, disse Van der Vaart sobre o jogador da seleção holandesa. “Ele é leve e rápido nos primeiros metros. Espero que continue assim.”

“Na seleção holandesa, as coisas ainda não fluem muito bem. Acho que, em algum momento, ele precisa conseguir mostrar esse futebol”, avaliou o ex-jogador, que vê uma grande diferença entre as atuações de Malen na Serie A e na seleção.

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Van der Vaart então levantou uma questão importante. “Devemos organizar todo o jogo em torno de Malen? Porque ele não é centroavante nem ponta-direita. Na Roma, ele atua como uma espécie de atacante com liberdade. Tem uma função livre. E isso é difícil na seleção holandesa.”

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“Na Roma, ele recebe passes e consegue marcar quatro gols. Mas, nos últimos jogos pela seleção holandesa, não recebeu esses passes”, observou Guus Hiddink. “E aí fica difícil para um atacante.”

Van der Vaart retomou a palavra. “Não tenho vergonha de dizer isso. E talvez riam de mim por causa disso. Mas acredito mesmo que ele pode chegar ao nível de Mbappé. Só que Malen tem uma mentalidade um pouco mais relaxada. Depois desses quatro gols, ele tira duas partidas de folga.”

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“E ele realmente precisa mudar isso. Mas Malen tem tudo para alcançar esse nível”, afirmou Van der Vaart, convicto das qualidades do atacante de 27 anos que joga na Itália.

Malen lidera a artilharia da Serie A com 12 gols. Em parte graças a isso, a Roma ocupa a segunda posição, dois pontos atrás da líder e rival Lazio.