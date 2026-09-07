Rafael van der Vaart acredita que Tolu Arokodare, por enquanto, não precisa temer por sua vaga no time titular do Ajax. Dois dias após a derrota por 3 a 1 para o PSV, o programa Rondo, da Ziggo Sport, debateu a ordem de preferência para o ataque do clube de Amsterdã, em que Tolu atualmente leva vantagem sobre Marcos Leonardo e Kasper Dolberg.

Tolu voltou a começar como titular no sábado contra o PSV e marcou o gol de empate em 1 a 1 aos 23 minutos. Van der Vaart, portanto, achou curioso que o técnico Míchel Sánchez tenha tirado o atacante ainda no início do segundo tempo para colocar Dolberg. "Achei uma substituição estranha. O time estava bem e ele tinha feito gol. Então confie nele e deixe-o em campo."

Theo Janssen também está entusiasmado com as qualidades de Tolu. "O que é bom nesse atacante é que ele também consegue dominar bolas perto da linha do meio-campo. Ele tem muita calma, consegue segurar os adversários, faz o passe de forma simples e depois arranca novamente em direção ao gol. Ele não precisa fazer nenhuma loucura. Acho que ele é realmente um bom atacante."

Wim Kieft também vê que o jogo do atacante nigeriano combina bem com o que o Ajax precisa. "Com as características que ele tem, você também precisa avaliá-lo dessa forma. Ele é grande e forte, você pode acioná-lo. Não dá para esperar que ele saia driblando, mas aquilo que ele precisa fazer, ele faz muito bem."

O apresentador Wytse van der Goot pergunta então se a discussão sobre quem é o camisa 9 do Ajax está, por ora, encerrada. Kieft responde que sim e observa que Marcos Leonardo até agora causou pouca impressão, embora ainda não queira fazer um julgamento definitivo sobre o brasileiro.

Van der Vaart, por outro lado, segue confiando em Leonardo. "Eu ainda acredito nele. O que Jordi Cruijff disse sobre ele, achei justo: 'Estamos felizes que ele esteja onde deve estar, porque ele recebe essas chances'. Ainda não encontrei munição para defender tudo isso, mas acho, sim, que ele ainda vai fazer muitos gols."

Depois, Dolberg também entra em pauta, tendo entrado em campo como reserva contra o PSV, assim como Leonardo. "Claro que você ainda tem Dolberg, que em potencial é o melhor de todos", afirma Van der Vaart. "Só que, de um jeito ou de outro, parece que ele não vai mais conseguir."