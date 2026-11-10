Andy van der Meijde se incomoda com as escalações de Míchel Sánchez no Ajax. O ex-atacante considera incompreensível, por exemplo, que Davy Klaassen atue com frequência como falso ponta-direita.

Por causa das lesões de jogadores como Steven Berghuis, o técnico espanhol decidiu adiantar Klaassen. A escolha deu certo contra o FC Groningen (vitória por 2 a 5), mas foi menos bem-sucedida na visita ao FC Twente, avalia Van der Meijde.

"Ter Klaassen como ponta-direita... Com todo o respeito. Ele sempre foi importante, mas não o coloque na ponta direita. Deixe-o no meio-campo, atrás do atacante ou algo assim. Isso não dá! Defensivamente, Klaassen já não dá conta", reclama o comentarista no Voetbaltijd, da 1Twente.

Van der Meijde também achou surpreendente a escalação do Ajax contra o Twente no domingo. "Dois zagueiros jovens (Bouwman e Janse, nota da redação). E aí você tem Baas jogando à frente deles."

"Ele também não jogou muito naquela posição, e então você vai enfrentar um clube de ponta como o FC Twente dessa maneira. Eu teria escalado Daley Blind", diz Van der Meijde, surpreso, ao técnico do Ajax.

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Blind entrou em campo pelo Ajax na reta final da partida de domingo, quando o time defendia uma vantagem de 1 a 2. Mas tudo deu errado já nos acréscimos: Lucas Rosa puxou a camisa de Ramiz Zerrouki, e o Twente ganhou um pênalti. Wout Weghorst converteu a cobrança e fez o 2 a 2.

O Ajax retoma a disputa do campeonato após a pausa para os jogos das seleções com uma partida em casa contra o ADO Den Haag. Uma semana depois, vem o sempre tenso clássico contra o Feyenoord.