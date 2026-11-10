Andy van der Meijde se incomoda com as escalações de Míchel Sánchez no Ajax. O ex-atacante considera incompreensível, por exemplo, que Davy Klaassen atue com frequência como falso ponta-direita.
Por causa das lesões de jogadores como Steven Berghuis, o técnico espanhol decidiu adiantar Klaassen. A escolha deu certo contra o FC Groningen (vitória por 2 a 5), mas foi menos bem-sucedida na visita ao FC Twente, avalia Van der Meijde.
"Ter Klaassen como ponta-direita... Com todo o respeito. Ele sempre foi importante, mas não o coloque na ponta direita. Deixe-o no meio-campo, atrás do atacante ou algo assim. Isso não dá! Defensivamente, Klaassen já não dá conta", reclama o comentarista no Voetbaltijd, da 1Twente.
Van der Meijde também achou surpreendente a escalação do Ajax contra o Twente no domingo. "Dois zagueiros jovens (Bouwman e Janse, nota da redação). E aí você tem Baas jogando à frente deles."
"Ele também não jogou muito naquela posição, e então você vai enfrentar um clube de ponta como o FC Twente dessa maneira. Eu teria escalado Daley Blind", diz Van der Meijde, surpreso, ao técnico do Ajax.
Blind entrou em campo pelo Ajax na reta final da partida de domingo, quando o time defendia uma vantagem de 1 a 2. Mas tudo deu errado já nos acréscimos: Lucas Rosa puxou a camisa de Ramiz Zerrouki, e o Twente ganhou um pênalti. Wout Weghorst converteu a cobrança e fez o 2 a 2.
O Ajax retoma a disputa do campeonato após a pausa para os jogos das seleções com uma partida em casa contra o ADO Den Haag. Uma semana depois, vem o sempre tenso clássico contra o Feyenoord.