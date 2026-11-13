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SOCCER NATIONS LEAGUE TURKEY VS RED DEVILSGetty Images
Rian Rosendaal
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Van der Gijp tem opinião clara sobre flerte do PSV com De Bruyne

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René van der Gijp não entende as conversas entre o PSV e Kevin De Bruyne. Segundo o comentarista do Vandaag Inside , o meio-campista de 35 anos do Napoli já passou do auge.

"Um jogador especial. Mas ele gastou suas energias no Manchester City", diz Van der Gijp ao comentar a notícia de que De Bruyne pode chegar à Vriendenloterij Eredivisie.

"Aquele outro cara está indo bem. O do Leste Europeu, Perisic", intervém Johan Derksen. "Ele está indo muito bem."

O profissional de marketing esportivo Chris Woerts discorda da avaliação de Van der Gijp. "De Bruyne tem 35 anos. Ele ainda pode jogar no PSV, sim. Hoje, ganha 11,5 milhões no Napoli."

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"No campeonato holandês, esses bons jogadores ainda conseguem jogar. Em uma liga séria, já não conseguem fazer isso", acrescenta Derksen à discussão sobre De Bruyne e o PSV.

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21 de nov. de 2026

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Na manhã de quinta-feira, os jornais holandeses estavam cheios de notícias sobre De Bruyne, depois que o jornalista italiano Nicolo Schira divulgou a informação da Itália logo cedo.

Após Turquia - Bélgica (1-2), pela Liga das Nações, partida em que De Bruyne marcou uma vez, ele foi questionado sobre o interesse. "Quando acordei hoje de manhã, vi que muita gente tinha me enviado mensagens."

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"No momento, estou aqui e sigo fazendo meu trabalho. Estou fazendo uma boa temporada e fico feliz por estar em forma para ajudar o time e poder jogar", concluiu. "O que tiver de acontecer, acontecerá."

De Bruyne tem contrato com o Napoli até meados de 2027, com opção de mais uma temporada. O Transfermarkt estima seu valor atual em 8 milhões de euros.