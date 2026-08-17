René van der Gijp acompanhou o Ajax com interesse no domingo, quando a equipe desperdiçou pontos caros contra o sc Heerenveen (2 a 2). Após o empate, o analista de Dordrecht não entende por que os amsterdameses pagaram tanto dinheiro por Marcos Leonardo.

"Será que algum olheiro foi ver esse brasileiro, que eles tiraram do deserto?", questiona Van der Gijp em voz alta no podcast KieftJansenEgmondGijp. "Acho que não", responde em seguida o ex-atacante à própria pergunta.

Seu colega de mesa Rob Jansen entra na conversa com uma observação cínica sobre o respectivo olheiro do Ajax. "Ele precisa passar na Hans Anders. Para pegar um par de óculos."

"Eu entendo a dificuldade", prossegue Van der Gijp em sua análise sobre a contratação de Leonardo neste verão. "Você não traz simplesmente um brasileiro para a Holanda para jogar aqui contra o PEC Zwolle. Não são muitos os que então dizem: isso me parece um bom plano."

"Então você precisa pescar em um mercado sobre o qual não tem total certeza. Mas 20 milhões... Isso é muito dinheiro!", diz o surpreso Van der Gijp, referindo-se ao valor pago pelo Ajax por Leonardo, que veio do Al-Hilal.

Leonardo entrou em campo na metade do segundo tempo tanto contra o PEC Zwolle (vitória por 2 a 0) quanto diante do Heerenveen, acionado pelo técnico Míchel. Em ambos os jogos, a contratação milionária não marcou.

O atacante brasileiro concorre no Ajax com Kasper Dolberg e Tolu Arokodare. Míchel enfatizou no domingo, em entrevista coletiva, que espera muito de Leonardo nesta temporada.