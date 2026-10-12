Van der Gijp: "Quando ouço Tadic falar, eu vou..."

René van der Gijp ouviu com espanto as críticas de Dusan Tadic aos companheiros de equipe no NEC. Nesta segunda-feira, Wim Kieft foi bem mais brando com o atacante que não mede palavras no KieftJansenEgmondGijp .
"É mais difícil ter jogadores de nível inferior ao seu redor. Costumo fazer jogadas para preparar os lances e não recebo a bola. Ou não a recebo de volta. Então, aparentemente, meu cérebro funciona rápido demais", disse Tadic na semana passada, em uma entrevista que deu o que falar ao NU.nl.
"Toda vez que ouço Tadic falar, vou pesquisar na Wikipédia. E aí penso: FC Groningen, FC Twente, Southampton, Ajax. Não vejo o Real Madrid nessa lista. Também não vejo Arsenal nem Juventus", ironizou Van der Gijp nesta segunda-feira sobre o atacante de 37 anos do NEC.
"Ele se acha muito bom. E, claro, não há uma palavra de mentira no que disse", afirmou Kieft, que, de certa forma, entende a insatisfação de Tadic com o nível do elenco comandado pelo técnico Dick Schreuder.
"O Ajax é um clube maior que o NEC e tem jogadores melhores. Acho Tadic um bom jogador, mas ele é um ídolo do Ajax?", questionou Kieft. "Quando se fala em ídolos, chegamos ao time de 1995 e aos anos 1970."
Van der Gijp entrou na conversa: "Ídolos são pessoas como Willy van der Kuijlen. Pessoas como você, Wim. Você ganhou a Copa dos Campeões da Europa. Pessoas que conquistaram algo tão importante. Mas ser campeão com o PSV não é um feito."
"Ele é um sujeito muito orgulhoso. Não acho que seja uma pessoa ruim. De jeito nenhum, absolutamente não", disse Kieft, recusando-se a detonar Tadic no podcast.