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René van der Gijp ouviu com surpresa as declarações de Nigel de Jong. Após a derrota da seleção da Holanda por 5 a 0 para a Alemanha, o diretor de futebol de alto rendimento da KNVB falou no Instagram em "um desastre" e em uma diferença "inaceitável" em relação à vitória por 7 a 0 sobre a Grécia.

"Ainda bem que Nigel de Jong fez questão de dizer que era 'inaceitável'", afirmou Van der Gijp, em tom de ironia, no Vandaag Inside. "Que bom que ele fez questão de deixar isso claro."

"O que dá na cabeça dele para tornar isso público? Não seria melhor discutir esse tipo de coisa internamente? Do que se trata isso?", questionou o analista, sem entender a postura do diretor da KNVB. "São declarações vazias. É como escrever que você simplesmente deu azar."

Para Johan Derksen, falta a De Jong uma boa dose de autocrítica. "Ele se esqueceu de que é responsável por isso. Acho que, dessa forma, ele quer mostrar à diretoria e ao conselho de supervisão da KNVB que está irritado com o péssimo desempenho. Ele quer se fazer notar."

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"Mas talvez eles também precisem perceber que jogar contra a Grécia e contra a Alemanha são coisas completamente diferentes", disse Derksen, que considera a seleção alemã muito superior.

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Valentijn Driessen não concorda inteiramente com a avaliação de Derksen sobre a Alemanha. "Os alemães não são tão bons assim e estão em 13º lugar no ranking mundial. A Holanda está em nono. Os gregos até venceram lá."

Em seguida, Driessen criticou De Jong. "Foi ele quem nomeou Xavi. A maneira como isso aconteceu foi aceitável, então?"

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A Holanda se classificou para as quartas de final da Liga das Nações como segunda colocada do Grupo B. França, Inglaterra e Portugal são os possíveis adversários.

As quartas de final serão disputadas em dois jogos, em março de 2027. As semifinais serão nos dias 9 e 10 de junho, e a final, em 13 de junho.