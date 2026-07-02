Van der Gijp: “Não entendo nada disso que o Ajax está fazendo”

Valentijn Driessen considera Louis van Gaal um candidato extremamente adequado para o cargo de técnico da Seleção Holandesa. Johan Derksen não acredita que o técnico de 74 anos volte pela quarta vez à Seleção Holandesa.

“Acho que o Louis não vai mais assumir o cargo”, prevê Derksen no programa Vandaag Inside. “Não há nada a se objetar ao Louis como técnico. Mas acho que, devido à idade, ele não tem mais vontade. Ele tem alguns problemas de saúde, e nessa situação a gente não se aventura mais em algo assim.”

“E Louis também ficou um pouco ofendido por não ser mais ouvido no Ajax. É perfeitamente compreensível que ele tenha se demitido”, diz Derksen, referindo-se à saída de Van Gaal como consultor do conselho fiscal do Ajax.

“Ele tinha dificuldade com o velho Cruijff. Mas o jovem Cruijff ele nem leva a sério, é claro”, afirma Derksen, sugerindo que Van Gaal não tem grande consideração pelo diretor técnico do Ajax.

René van der Gijp também se mostra cético em relação a Cruijff como “diretor técnico”. “Não entendo como um clube como o Ajax confia tudo a alguém que teve um desempenho razoável em Chipre e em Israel. Não consigo entender nada disso.”

“O tempo dirá se ele é a pessoa certa para o cargo”, acrescenta Maurice Steijn ao se falar do diretor técnico do clube de Amsterdã.

“Ele jogou bem, mas não de forma espetacular. Mas Cruijff não tem nenhum histórico na função que agora deve desempenhar. Portanto, ele foi contratado puramente pelo seu nome. E não por seus antecedentes.”