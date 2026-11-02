Van der Gijp não entende uma contratação do diretor do Ajax, Jordi Cruyff

René van der Gijp sabe que Jordi Cruyff será convidado do programa Rondo, da Ziggo Sport, na noite de segunda-feira. O comentarista espera que o diretor técnico do Ajax explique, entre outras coisas, a contratação de Marcos Leonardo no verão passado.

"Que explique por que você passa dois meses procurando um ponta que ataque a profundidade e depois contrata alguém que nunca fez isso. É estranho", conclui Van der Gijp no KieftJansenEgmondGijp, ao falar de um atacante do Ajax sem citar seu nome. É possível, porém, que ele se refira a Viktor Tsygankov.

"Outra coisa que não entendo: você submete um jogador como Leonardo a exames médicos, e o médico diz depois que ele está totalmente fora de forma. Então você também pode dizer: vamos mandá-lo de volta. Mas não, Cruyff decide destinar 20 milhões a ele", diz Van der Gijp sobre a contratação de Marcos Leonardo, que veio do Al-Hilal.

"Isso tem muito pouco a ver com planejamento", afirma o comentarista de Dordrecht, que não entende a decisão da direção do Ajax de levar o atacante brasileiro a Amsterdã por uma quantia dessas.

Leonardo começou no banco do Ajax no confronto contra o AZ, no último sábado. O reforço milionário entrou em campo após uma hora de jogo por decisão do técnico Míchel Sánchez. O brasileiro não marcou, mas o Ajax venceu por 1 a 0 em casa.

Wim Kieft ficou impressionado com Tolu Arokodare, autor do gol da vitória do Ajax. "O grandalhão cabeceou para dentro de novo. Boa cabeçada. Não basta ser muito alto, esse garoto sabe o momento certo de saltar."

Tolu costuma ser a primeira opção do técnico espanhol para o comando do ataque do Ajax. Resta saber, porém, se o atacante emprestado pelo Wolverhampton Wanderers também será titular na quinta-feira, contra o FC Midtjylland, pela Liga Conferência.