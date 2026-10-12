René van der Gijp ficou surpreso com uma jogada de Wouter Goes no sábado. O comentarista do KieftJansenEgmondGijp viu o defensor do AZ ser superado na velocidade no gol que abriu o placar para o Feyenoord, que venceu por 2 a 0.
No gol de Nacho Ferri que fez 1 a 0, Goes cabeceou uma bola longa vinda da defesa contra o atacante do Feyenoord. Em seguida, perdeu a disputa de velocidade com Ferri e viu o time da casa abrir o placar.
"Fiquei muito surpreso com a maneira como Goes foi deixado para trás", diz Van der Gijp ao iniciar sua análise sobre o defensor do AZ. Wim Kieft, que participa da conversa, acrescenta que Goes precisou virar o corpo. "Mas ele correu uns quinze metros atrás dele", rebate o comentarista de Dordrecht.
"Achei que Goes fosse mais rápido. Fico pensando: se você é deixado para trás por um atacante que nem é o mais rápido de todos, isso é um pouco doloroso", diz Van der Gijp, voltando ao lance infeliz para Goes no De Kuip.
"Também é uma ingenuidade. Uma bola dessas você tem que cabecear com força para trás, não?", questiona Kieft. "Se você é o último defensor. Então não foi fácil."
Goes provocou um princípio de confusão após uma entrada dura em Oussama Targhalline. Na ocasião, agarrou Luciano Valente pelo pescoço. Alguns minutos depois, o jogador do AZ recebeu cartão amarelo por uma falta no mesmo Valente.
O defensor foi poupado por Danny Makkelie nos acréscimos. Goes fez outra entrada dura em Targhalline, mas não recebeu o segundo cartão amarelo.