Os comentaristas do KieftJansenEgmondGijp criticaram Noa Lang nesta segunda-feira. O ponta irritou os torcedores mais fanáticos do Napoli nas últimas partidas do clube italiano.

Lang não teria agradecido aos torcedores que viajaram para acompanhar o jogo contra o FC Porto pela Liga dos Campeões. Após a partida de domingo contra a Lazio, o ponta-esquerda pareceu prestes a repetir a atitude, mas os companheiros o mandaram até o setor reservado à torcida visitante.

Durante a partida, Lang também teria feito um gesto para os próprios torcedores, o que provocou uma reação negativa. Ele foi vaiado a cada toque na bola.

"Eu faria isso se me chamasse Hamsik, Maradona ou Pirlo", disse Van der Gijp. "Aí você pode dizer à torcida: escutem, é melhor vocês nos apoiarem do que ficarem contra nós. Não adianta."

"Mas, neste momento, Noa Lang não está nem em posição de dar uma bronca no funcionário que cuida do gramado. Muito menos nos torcedores mais fanáticos", disse Van der Gijp, rindo muito da própria observação.

"Para esse Noa Lang, a culpa nunca é dele", acrescentou Wim Kieft. "Onde quer que esteja, ele vira alvo de questionamentos. Sempre tem alguma coisa, sempre acontece alguma coisa. Aí falta um pouco de autoconhecimento."

"Seus momentos de maior clareza são quando você acorda. Quando pensa: isso não foi bom. Eu deveria ter agido de outro jeito e não deveria ter dito aquilo", disse Kieft. Van der Gijp completou: "Estou aqui há dois anos e marquei dois gols. Não é muito."