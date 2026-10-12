René van der Gijp não entende como o Ajax está lidando com Marcos Leonardo, contratado no verão. Na avaliação do comentarista, o atacante brasileiro ainda está alguns quilos acima do peso.

O Ajax pagou 20 milhões de euros por Leonardo no verão passado. Até agora, o centroavante de 23 anos marcou apenas uma vez e só entrou no decorrer dos jogos da Vriendenloterij Eredivisie. Contra o NEC (1 a 1), Míchel também o colocou em campo na reta final.

Segundo Van der Gijp, o Ajax deveria ter tomado providências quando ficou claro que Leonardo havia chegado a Amsterdã acima do peso. "Tenho a impressão de que esse brasileiro chegou cinco quilos acima do peso. Dá para medir isso pelo percentual de gordura", afirmou no KieftJansenEgmondGijp.

"Então, se eu fosse o treinador, diria: vamos reservar cinco semanas para eliminar esses cinco quilos. Enquanto você não perder esse peso, também não treinará com o grupo. Treine por conta própria, com um treinador separado. É só entrar em forma", disse Van der Gijp ao descrever o que considera o cenário ideal para Leonardo.

Para o comentarista de Dordrecht, colocar Leonardo em campo repetidamente como substituto tem o efeito contrário ao desejado. "Eu não o colocaria para jogar. É um começo ruim para o rapaz", aconselhou Van der Gijp ao treinador espanhol do Ajax.

Próximas partidas HAS Conference League 12:45 AJX

Van der Gijp então fez uma comparação com Raheem Sterling, que atuou pelo Feyenoord na temporada passada. "Aconteceu o mesmo com Raheem Sterling. Todo mundo pode entrar em forma. O lateral-direito do VVV-Venlo e o lateral-esquerdo do NEC também conseguem. Eles estão em forma. Se você não está, não consegue passar por eles, por mais desagradável que seja. Se Vinícius Júnior estiver seis quilos acima do peso, não passará pelo lateral-direito do ADO."

Por fim, o comentarista se perguntou o que Leonardo faz fora de campo e como se alimenta. "Não sei se ele tem namorada ou esposa. Imagine que more sozinho. Aí vai a estabelecimentos brasileiros em Amsterdã para comer. Uma vez comemos em um restaurante brasileiro em Scheveningen. São 500 gramas de carne e 400 gramas de gordura. E isso é só a entrada."