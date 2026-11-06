Giovanni van Bronckhorst saiu enfaticamente em defesa de Tjark Ernst nesta sexta-feira, após as críticas ao goleiro durante a derrota do Feyenoord para a Inter (0 a 3) pela Liga dos Campeões. O treinador considera que sua equipe deve olhar principalmente para os erros defensivos e já parece bastante cansado de todas as críticas a Ernst.

Na entrevista coletiva antes do duelo com o sc Heerenveen, Van Bronckhorst ressaltou que vários jogadores têm responsabilidade pelos gols sofridos. "Acho que podemos citar muitos jogadores quando falamos dos gols que sofremos", afirmou o técnico, para quem Ernst também precisa aprender a lidar com as críticas que fazem parte de jogar por um clube de ponta.

Em seguida, Van Bronckhorst apontou para Javi López, o lateral-esquerdo que, segundo ele, tomou uma decisão errada em um dos gols sofridos. "O que dá errado na terça-feira é que Javi López marca pelo lado errado. Para mim, isso é o mais importante", disse o treinador do Feyenoord, que quer, acima de tudo, impedir que os adversários sequer tenham a chance de chutar a gol.

No terceiro gol da Inter, em que Piotr Zielinski teve muito espaço para avançar com a bola em direção à área, Van Bronckhorst também enxergou problemas que iam além da atuação do goleiro. "Você pode dizer que o goleiro deveria defender aquela bola, mas também pode perguntar: por que não acompanhamos a jogada? Por que não estamos bem posicionados? Para mim, isso é ainda mais importante do que colocar toda a culpa no goleiro."

Durante o duelo com a Inter, Ernst também recebeu aplausos irônicos vindos das arquibancadas. "O público, naturalmente, reage com ironia naquele momento, mas deixa bem claro quando algo não vai bem."

O técnico não viu motivo para conversar separadamente com Ernst após a partida. "Não, de jeito nenhum. Fazemos isso como equipe", explicou Van Bronckhorst, que continua apoiando plenamente seu goleiro apesar das críticas persistentes. "Minha principal tarefa é ajudar os jogadores a evoluir."

Segundo Van Bronckhorst, essa evolução precisa vir acompanhada de resultados. "Na Liga dos Campeões, os pontos conquistados após quatro jogos não são suficientes, mas estamos na liderança do campeonato. Minha tarefa é fazer os jogadores renderem e melhorarem. É nisso que devo concentrar minha energia."