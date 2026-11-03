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Rian Rosendaal
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Van Bronckhorst surpreende com nome na defesa do Feyenoord

Feyenoord x Inter de Milão
Feyenoord
Inter de Milão
Liga dos Campeões
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O Feyenoord tem pela frente um grande confronto na Liga dos Campeões, com a visita da Inter ao De Kuip. O técnico Giovanni van Bronckhorst anunciou a escalação para o duelo europeu, que começa às 21h no De Kuip.

Tjark Ernst será o goleiro nesta terça-feira contra o gigante italiano. Givairo Read, pela direita, e Javi López, pela esquerda, serão os laterais do Feyenoord. Thijs Kraaijeveld e Mika Mármol formarão a dupla de zaga do time de Roterdã. Tsuyoshi Watanabe, portanto, ficará no banco da equipe da casa, enquanto Jerry St. Juste está fora por lesão.

Van Bronckhorst mantém as opções habituais no meio-campo. Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline e Gjivai Zechiël, que atua mais avançado, voltam a começar como titulares no setor.

Também não há surpresas no ataque. Anis Hadj Moussa atuará pela direita, como de costume, com Luciano Valente pelo lado esquerdo. Nacho Ferri será a referência mais avançada contra os astutos defensores da Inter.

O Feyenoord deixou escapar pontos preciosos no sábado contra o Fortuna, que arrancou um ponto nos minutos finais: 1 a 1. A Inter sofreu um revés na disputa pelo título da Série A ao perder por 3 a 1 o sempre acirrado clássico contra o AC Milan.

Próximas partidas
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HEE

Eredivisie

08 de nov. de 2026

FEY

FEY

INT

INT

Campeonato Italiano

08 de nov. de 2026

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Escalação do Feyenoord: Ernst; Read, Kraaijeveld, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Escalação da Inter: Martínez; Bisseck, Akanji, Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinksi, Dimarco; Esposito, Thuram.

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