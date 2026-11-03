Van Bronckhorst surpreende com nome na defesa do Feyenoord

O Feyenoord tem pela frente um grande confronto na Liga dos Campeões, com a visita da Inter ao De Kuip. O técnico Giovanni van Bronckhorst anunciou a escalação para o duelo europeu, que começa às 21h no De Kuip.
Tjark Ernst será o goleiro nesta terça-feira contra o gigante italiano. Givairo Read, pela direita, e Javi López, pela esquerda, serão os laterais do Feyenoord. Thijs Kraaijeveld e Mika Mármol formarão a dupla de zaga do time de Roterdã. Tsuyoshi Watanabe, portanto, ficará no banco da equipe da casa, enquanto Jerry St. Juste está fora por lesão.
Van Bronckhorst mantém as opções habituais no meio-campo. Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline e Gjivai Zechiël, que atua mais avançado, voltam a começar como titulares no setor.
Também não há surpresas no ataque. Anis Hadj Moussa atuará pela direita, como de costume, com Luciano Valente pelo lado esquerdo. Nacho Ferri será a referência mais avançada contra os astutos defensores da Inter.
O Feyenoord deixou escapar pontos preciosos no sábado contra o Fortuna, que arrancou um ponto nos minutos finais: 1 a 1. A Inter sofreu um revés na disputa pelo título da Série A ao perder por 3 a 1 o sempre acirrado clássico contra o AC Milan.
Escalação do Feyenoord: Ernst; Read, Kraaijeveld, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente
Escalação da Inter: Martínez; Bisseck, Akanji, Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinksi, Dimarco; Esposito, Thuram.