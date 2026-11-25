Apesar da derrota para o Porto, Giovanni van Bronckhorst ficou satisfeito com a atuação do Feyenoord. O time de Roterdã perdeu por 1 a 0 na noite de terça-feira, no De Kuip, e já soma sete jogos oficiais sem vencer. Após a partida da Champions League, o treinador comentou à Ziggo Sport, entre outros assuntos, o gol anulado de forma bastante incomum nos minutos finais.
O Feyenoord saiu atrás no placar logo aos dois minutos, após um gol contra de Oussama Targhalline, mas, segundo Van Bronckhorst, não se deixou abater. "É claro que você sente que não foi um bom começo, mas acho ainda mais admirável a maneira como seguimos em frente depois e fomos com tudo para o ataque. Acho que jogamos muito bem hoje."
O treinador viu motivos para ter confiança nas próximas partidas. "Isso, claro, dá confiança para o restante do campeonato. Quando você está em uma fase tão difícil e consegue apresentar esse futebol contra o Porto, a única coisa que nos faltou hoje foi o resultado."
Van Bronckhorst também observou que seu time criou chances com muito mais facilidade do que nos jogos anteriores. "O goleiro deles também fez algumas defesas incríveis. Não faltou empenho da nossa parte, e avançamos."
Florian Kastenmeier também recebeu elogios do treinador do Feyenoord. O goleiro alemão foi escolhido para enfrentar o Porto no lugar de Tjark Ernst e impressionou Van Bronckhorst. "Acho que Florian fez uma partida realmente incrível hoje. Entrar em campo numa situação dessas e fazer sua estreia na Champions League. Dá para ver que temos um pouco mais de tranquilidade desde a defesa e que conseguimos construir as jogadas de ataque com mais facilidade, seja com passes curtos ou longos."
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Van Bronckhorst espera que seu time repita a atuação no domingo, no clássico contra o Ajax. "Se temos algo realmente positivo, quero me apegar a isso. Acho que isso também faz sentido para os jogadores, e eu disse isso a eles."
"Sinto que o time está confiante", continuou o treinador. "Vejo um time que quer lutar, que faz de tudo para vencer uma partida. Vimos isso em campo hoje e precisamos mostrar o mesmo no domingo."
Nos minutos finais contra o Porto, o Feyenoord pareceu chegar ao empate com uma cabeçada de Nacho Ferri, depois que o árbitro Irfan Peljto recebeu um sinal em seu relógio e validou o gol. "A princípio, claro, não foi gol, e também não parecia ter sido. Então ele apontou para o relógio", disse Van Bronckhorst.
"Eu já tinha presenciado um gol no estádio por causa de um relógio. Foi contra o PSV." O treinador do Feyenoord se referia ao muito comentado gol contra do goleiro Jeroen Zoet, em 2017.
Após a intervenção do VAR, o gol acabou anulado, e o árbitro procurou Van Bronckhorst depois do apito final. "No fim, é preciso esperar. Você sabe que o VAR vai analisar e, se não foi gol, não foi gol. O árbitro também se desculpou depois da partida, porque os relógios simplesmente não estavam funcionando direito."