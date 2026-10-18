Van Bronckhorst reage com três palavras a lance de pênalti que deu o que falar em Telstar x Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst acredita que o Feyenoord teve um pênalti marcado corretamente a seu favor na noite de sábado, afirmou o treinador da equipe de Roterdã após a partida.
A decisão da arbitragem de marcar um pênalti para o Feyenoord causou muita polêmica. Ronald Koeman jr. e todos os comentaristas no estúdio da ESPN, entre outros, não entenderam a marcação.
Aos 57 minutos, o árbitro Jeroen Manschot marcou pênalti após a bola supostamente tocar na mão do defensor do Telstar Abdelnour Soualhia. A decisão foi mantida mesmo depois de uma longa revisão do VAR. Steijn não se abalou e, da marca do pênalti, fez seu segundo gol da noite.
Após a partida, Van Bronckhorst foi questionado sobre o lance. "Ele apitou, não foi?", respondeu o treinador do Feyenoord, com certo cinismo.
"Vi as imagens. Foi um pouco confuso, porque demorou bastante, mas, para mim, a bola toca na mão dele. O árbitro também marcou o pênalti imediatamente", continuou.
"O VAR intervém, claro, para verificar se realmente houve toque de mão. Acho que, no fim, a decisão do árbitro teve mais peso nesta partida", disse Van Bronckhorst.