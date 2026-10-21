O Feyenoord volta a campo na noite de quarta-feira pela Champions League, contra o Real Betis, na fase de liga da competição. O técnico Giovanni van Bronckhorst já sabe quais 11 jogadores começarão a partida às 21h. A escalação é exatamente a mesma do jogo contra o Como, vencido por 3 a 2.

Tjark Ernst será o goleiro do Feyenoord, com Givairo Read na lateral direita e Javi López na esquerda. Jeremiah St. Juste volta ao centro da defesa, ao lado de Mike Mármol.

No meio-campo, Oussama Targhalline substitui Steijn, que marcou duas vezes contra o Telstar. Charles Vanhoutte e Gjivai Zechiël completam o setor do Feyenoord na Espanha.

Anis Hadj Moussa ocupará a ponta direita na quarta-feira, enquanto Luciano Valente volta à ponta esquerda. Nacho Ferri será o atacante mais avançado no esquema com três jogadores de frente dos visitantes.

Escalação do Real Betis: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Roca, Fornals; Antony, Isco, Abde; Parrott

Escalação do Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.