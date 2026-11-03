Giovanni van Bronckhorst causou grande irritação entre os torcedores do Feyenoord após a derrota por 0 a 3 para a Internazionale. Apesar dos três gols sofridos, o treinador mantém a confiança no goleiro Tjark Ernst e ressalta que o alemão precisa de tempo para continuar se desenvolvendo. São principalmente essas declarações que desagradam aos torcedores do Feyenoord, que manifestam em massa sua insatisfação no FR12.

Após a partida de terça-feira à noite, Van Bronckhorst voltou a ser questionado pela Ziggo Sport sobre como lida com a situação de Ernst. "Ele é um goleiro promissor que veio da 2. Bundesliga. Terá de evoluir conosco, e há uma grande diferença de nível, mas temos vários jogadores que precisam dar esse passo", afirmou o treinador em defesa do goleiro. "Nossa política também é contratar talentos e dar a eles a oportunidade de se desenvolver. Cabe a nós ajudá-los."

A explicação irritou muitos torcedores, que consideram que o Feyenoord não deve servir de espaço de formação para um goleiro que precisa render no mais alto nível. "Deixe para evoluir no time de aspirantes", diz um comentário no FR12, enquanto outro torcedor escreve: "Até consigo entender parte do que o Gio diz aqui, mas, no caso do Ernst, isso precisa acabar de uma vez por todas." Também há pedidos para que o goleiro reserva Florian Kastenmeier receba uma oportunidade, para que um novo goleiro seja contratado no inverno e para que Ernst seja emprestado.

"A mudança para o nosso clube simplesmente se mostrou grande demais para ele. Foi uma avaliação completamente equivocada", afirma outro torcedor, que agora sente sobretudo pena do goleiro. Outro ressalta que os demais dez jogadores também ficaram abaixo do esperado e que a defesa foi superada com facilidade no terceiro gol sofrido.

Van Bronckhorst disse à Ziggo Sport que, apesar da derrota clara, viu pontos positivos. "Vi um time que queria lutar. Já esperávamos, é claro, uma partida em que conseguiríamos jogar, mas na qual eles poderiam criar perigo do nada", afirmou o treinador. "É preciso ter um pouco de sorte para crescer durante o jogo, mas sofremos o 0 a 1 bem cedo. Isso não ajuda, e o segundo gol foi realmente fatal."

Mesmo depois do intervalo, o Feyenoord não conseguiu tornar a partida disputada. "No intervalo, eu ainda disse que poderíamos crescer no jogo se marcássemos. Aí sofremos o terceiro gol e fica claro como é difícil jogar", analisou Van Bronckhorst. "A Inter é muito experiente, não tem medo de se fechar e sabe criar perigo. Ali ficou evidente a diferença de experiência."

O treinador também viu uma diferença clara em relação à partida anterior da Liga dos Campeões contra o FC Barcelona. "Contra o Barcelona, tivemos a posse de bola e criamos chances no segundo tempo. Hoje, não foram chances realmente bem construídas, porque a Inter recua muito rápido", explicou. "Eles correm para trás para fechar os espaços, e aí é preciso jogar muito bem. No primeiro tempo, a bola não caiu do jeito certo na área algumas vezes, por pouco, e são oportunidades que precisamos aproveitar."