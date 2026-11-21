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Giovanni van Bronckhorst deu notícias sobre Anis Hadj Moussa pouco antes de Feyenoord x Excelsior. O ponta desfalca a equipe na noite de sábado, no De Kuip, por causa de uma lesão no tornozelo sofrida quando estava com a seleção da Argélia.

A participação de Hadj Moussa já era dúvida e, uma hora antes do início da partida, ficou claro que ele não seria titular. Jerayno Schaken ocupa seu lugar na ponta direita.

"Ele está um pouco melhor. Mas não estava bem o suficiente para jogar hoje. Espero que consiga estar em campo na terça-feira", disse Van Bronckhorst à ESPN.

O técnico do Feyenoord já pensa na retomada da Liga dos Campeões. Na terça-feira, o FC Porto visita o De Kuip pela fase de liga.

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Contra o Excelsior, Van Bronckhorst escalou Reiss Nelson na ponta esquerda, além de Schaken na direita. Com isso, Luciano Valente recua para o meio-campo.

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"Com dois pontas de ofício e Valente vindo do meio-campo, ocupamos muitas posições no ataque. Acho que vamos vencer com este time", afirmou o técnico dos rotterdameses, otimista e cheio de elogios a Schaken.

"Acho que Schaken está evoluindo muito. Ele ainda é muito jovem, mas joga com muita maturidade. Hoje, damos a ele a confiança para começar como titular."

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Van Bronckhorst sabe que esta é uma semana importante para o Feyenoord. Poucos dias depois do jogo contra o Porto pela Liga dos Campeões, haverá o clássico contra o Ajax.

"Também precisamos vencer na Liga dos Campeões para manter as chances de avançar à próxima fase. Mas vamos nos concentrar primeiro no jogo de hoje", afirmou o técnico do Feyenoord.