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O Feyenoord não poderá contar com Jeremiah St. Juste por enquanto. O zagueiro pode ficar fora até a pausa de inverno, afirmou Giovanni van Bronckhorst em entrevista coletiva antes do jogo contra o Excelsior.

St. Juste sofreu uma lesão no tornozelo no fim de outubro. Inicialmente, a lesão parecia ser bem menos grave.

"Esperamos prepará-lo para a próxima semana. Portanto, ele não estará entre os relacionados", esclareceu o técnico do Feyenoord no fim de outubro, em entrevista coletiva em Rotterdam-Zuid.

Agora, com novembro quase no fim, o Feyenoord ainda não pode contar com o zagueiro. Segundo Van Bronckhorst, pode demorar mais algum tempo até que ele esteja em condições de jogar.

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"A situação de St. Juste não é boa, claro", começou Van Bronckhorst. "A lesão está demorando mais do que gostaríamos. Esperamos tê-lo de volta antes da pausa de inverno."

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A pausa de inverno começa em 21 de dezembro. Assim, está praticamente descartada a possibilidade de St. Juste disputar a partida contra o Ajax no fim de novembro.

Van Bronckhorst ressalta que a ausência de St. Juste é muito sentida. "Com um elenco muito jovem como o nosso, é bom ter alguns jogadores mais experientes."

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Também ainda não se sabe se Anis Hadj Moussa poderá jogar contra o Excelsior no sábado. "Ele participou de parte do treino, mas o importante é que consiga jogar sem limitações."

O treinador só decidirá na noite de sexta-feira se o argelino jogará. Ele também está com uma lesão no tornozelo.