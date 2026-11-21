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Pouco antes de Feyenoord x Excelsior, Giovanni van Bronckhorst atualiza a situação de Anis Hadj Moussa. O ponta está fora do jogo de sábado à noite, em De Kuip, por uma lesão no tornozelo sofrida com a seleção da Argélia.

Já havia dúvidas sobre a disponibilidade de Hadj Moussa e, uma hora antes de a bola rolar, ficou claro que ele não começaria a partida. Jerayno Schaken assume sua vaga na ponta direita.

"Ele está um pouco melhor. Mas não estava bem o suficiente para jogar hoje. Espero que consiga estar em campo na terça-feira", disse Van Bronckhorst à ESPN.

O técnico do Feyenoord já pensa na retomada da Champions League. Pela fase de liga, o FC Porto visita De Kuip na terça-feira.

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Contra o Excelsior, Van Bronckhorst também escala Reiss Nelson na ponta esquerda, ao lado de Schaken. Com isso, Luciano Valente recua para o meio-campo.

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"Com dois pontas de ofício e Valente vindo do meio-campo, ocupamos muitas posições ofensivas. Acho que vamos vencer com este time", afirmou o esperançoso treinador da equipe de Roterdã, que também elogiou Schaken.

"Acho que Schaken está evoluindo muito. Ele ainda é muito jovem, mas joga com muita maturidade. Hoje, damos a ele a confiança para começar a partida."

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Van Bronckhorst sabe que esta é uma semana importante para o Feyenoord. Poucos dias depois do jogo contra o Porto pela Champions League, vem o clássico contra o Ajax.

"Na Champions League, também precisamos vencer para manter as chances de avançar à próxima fase. Mas vamos nos concentrar primeiro no jogo de hoje", disse o técnico do Feyenoord.