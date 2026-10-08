Stéphane Pauwels faz duras críticas a Mark van Bommel. Segundo o jornalista belga, o técnico da seleção da Bélgicanão tem um plano tático claro e as substituições estão muito abaixo do nível.

Van Bommel teve um início forte, já que na Liga das Nações venceu Itália e Turquia. O que se seguiu foram derrotas para a França (0 a 1 e 4 a 1), embora depois houvesse otimismo sobre o futebol apresentado.

Pauwels não quer saber disso e faz seu desabafo no canal francófono LN24. O jornalista é crítico em relação a Van Bommel e às pessoas que o nomearam, e não entende por que o antecessor Rudi Garcia teve de sair após a Copa do Mundo.

''Nossa grande federação, muito 'flamenguizada', com seus chefes flamengos, decide nomear um treinador holandês. Ele só ganhou o título e a copa com o Royal Antwerp. Então nomeamos um técnico de seleção que também poderia estar no Mouscron ou em Poperinge, eles também o teriam aceitado. Tinha de ser um flamengo!'', esbraveja Pauwels.

Em seguida, o conhecedor do futebol belga volta suas críticas para as substituições de Van Bommel na derrota por 4 a 1 para a França. ''Ele faz qualquer coisa. E, ainda assim, sofremos quatro gols'', diz Pauwels, referindo-se aos minutos finais, em que os franceses marcaram quatro vezes.

''Van Bommel faz substituições burras. Mas depois da partida ele ainda diz que causamos uma boa impressão contra um grande país. Com os técnicos anteriores, já teria havido muito mais críticas. Mas agora a federação belga está simplesmente satisfeita'', afirma o surpreso Pauwels.

A seleção belga retoma a Liga das Nações em 12 de novembro contra a Turquia. Três dias depois, acontece o confronto com a Itália.