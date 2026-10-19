Ruben van Bommel é uma opção para o clássico de domingo contra o Feyenoord, em casa. Foi o que disse o técnico do PSV, Peter Bosz, nesta segunda-feira, em entrevista coletiva antes do confronto com o FC Porto pela fase de liga da Champions League.

Van Bommel desfalcou o time no último sábado contra o ADO Den Haag, na derrota por 2 a 1, e também não viajou a Portugal para o duelo europeu do PSV contra o Porto de Francesco Farioli. Bosz, porém, está otimista quanto à possibilidade de o ponta jogar contra o Feyenoord.

"Ruben treinou com o grupo durante a maior parte da atividade de domingo. Decidimos que ele ainda não está em condições físicas de jogar aqui. Ele certamente é uma opção para domingo", disse Bosz na entrevista coletiva, segundo o De Telegraaf.

Guus Til, que sofreu uma lesão na cabeça contra o ADO, parece ter condições de jogar a tempo da partida fora de casa contra o Porto. "Ele passou por um protocolo. Já estava um pouco melhor no domingo. Por isso, decidimos trazê-lo. Ele vai treinar com o grupo e, depois do treino, vamos decidir se poderá jogar", explicou Bosz.

O PSV perdeu seus últimos três jogos. Bosz sabe, portanto, que há pressão para a partida de terça-feira pela Champions League. "Temos que vencer. É isso que se espera do PSV. O importante é vencer. Não conseguimos fazer isso algumas vezes recentemente. Para vencer, teremos que ser mais constantes."

"Se você olhar para o jogo contra o Leipzig, dominamos boa parte da partida, mas também tivemos momentos em que jogamos pior. Nesses momentos, cedemos a iniciativa. Isso precisa melhorar", analisou Bosz sobre a derrota por 1 a 0 na semana passada, na Alemanha.

O Porto também foi derrotado na rodada anterior da Champions League. O clube português perdeu por 3 a 2 fora de casa para o Real Betis. Antes, havia perdido por 2 a 0 para o Manchester City.