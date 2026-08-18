Van Bommel espera até os 82 minutos para ver Lukaku estrear pelo Fenerbahçe

O Fenerbahçe empatou por 1 a 1 com o Olympique Lyon nesta terça-feira, nos playoffs da Liga dos Campeões. O novo técnico da seleção belga, Mark van Bommel, viu Romelu Lukaku entrar na fase final e vai conversar com o atacante após a partida. O jogo de volta, na França, será na próxima quarta-feira.
Vedat Muriqi esteve perto de abrir o placar depois de 15 minutos de jogo. O homem de referência do ataque do Fenerbahçe, porém, cabeceou para fora por muito pouco. Quem abriu o marcador foi justamente o Lyon, poucos minutos antes do intervalo. Corentin Tolisso encontrou Loïs Openda, que cabeceou de perto para fazer 1 a 0.
Todos no Fenerbahçe pediram pênalti nos acréscimos do primeiro tempo, quando Talisca caiu no gramado, mas a bola não foi para a marca da cal. Assim, o gigante turco foi para o intervalo com desvantagem mínima em Istambul.
O Fenerbahçe voltou forte do vestiário, e foi Mason Greenwood quem acertou a bola no ângulo esquerdo aos 47 minutos. O time da casa escapou por pouco quando Openda acertou a trave alguns minutos depois e Ederson impediu Tolisso de marcar.
Ruben Kluivert, que atuou como zagueiro central, foi substituído a 15 minutos do fim pelo técnico do Lyon, Paulo Fonseca. Os visitantes escaparam por pouco quando o reserva Dorgeles Nene carimbou a trave após uma bela jogada individual.
Lukaku entrou em campo aos 82 minutos pelo Fenerbahçe e, assim, fez sua estreia oficial pelo gigante turco. Não houve mais um vencedor nos minutos finais, e por isso o jogo de volta, em 26 de agosto, terá de definir quem ficará com a vaga na Liga dos Campeões.