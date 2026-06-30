As declarações do lendário jogador egípcio Mohamed Abu Treika, comentarista dos canais “BeIN Sports”, voltaram a ser assunto entre os torcedores, depois que sua previsão sobre a seleção da Holanda se concretizou: o país foi eliminado da Copa do Mundo de 2026 pelas mãos do Marrocos nas oitavas de final.

Abu Treika havia entrado em uma discussão marcante com o ícone do futebol holandês Ruud Koolhof dentro do estúdio de análise, após a goleada da seleção holandesa sobre a Suécia por 5 a 1 na fase de grupos, quando os dois divergiram sobre a capacidade dos “Moinhos” de continuarem a campanha diante das grandes seleções.

Abu Treika considerou que o desempenho da Holanda contra a Suécia — e, antes disso, o empate em 2 a 2 com o Japão — não reflete uma verdadeira preparação para disputar o título, afirmando que a equipe sofre de problemas defensivos que podem ficar evidentes quando enfrentar seleções de primeira linha.

O astro egípcio disse durante a análise: “Pelo nível que a seleção holandesa tem mostrado até agora, se enfrentar o Brasil ou o Marrocos na próxima fase, vai perder para ambos, porque tem grandes problemas defensivos”.

Mas Holit rejeitou essa afirmação e respondeu com confiança: “Não... não temos medo de ninguém”, antes que Abu Treika respondesse sorrindo: “Então espero que vocês enfrentem o Marrocos”.

Koolit não hesitou em elevar o nível do desafio, respondendo: “Que venha o Marrocos... Estamos esperando por eles”, frase que se espalhou amplamente pelas redes sociais na época.

Poucos dias depois, as disputas das oitavas de final trouxeram o confronto que Abu Treika desejava, e a seleção marroquina conseguiu eliminar a Holanda do torneio.

A torcida voltou a compartilhar o vídeo que reunia Abu Treika e Juliet no estúdio, considerando que a previsão do astro egípcio se concretizou em campo, depois que o desafio terminou com a merecida vitória do Marrocos e sua classificação para a próxima fase, enquanto a Holanda encerrou sua trajetória na Copa do Mundo de 2026.

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