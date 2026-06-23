O técnico marroquino Jamal El-Salamy, treinador da seleção jordaniana, atribuiu a eliminação precoce de sua equipe da Copa do Mundo de 2026 à falta de experiência suficiente de seus jogadores em grandes competições, após a segunda derrota consecutiva para a Argélia (2 a 1) no estádio San Francisco Bay Area.

Al-Salamy explicou que as mudanças táticas da seleção argelina, especialmente a entrada de um atacante alto, tiraram proveito da falta de experiência de seus jogadores, que permitiram que dois gols fossem marcados em escanteios enquanto aguardavam as substituições no intervalo, afirmando: “Fizemos uma partida excelente da qual devemos nos orgulhar, e fomos melhores do que na nossa primeira partida contra a Áustria”.

O técnico considerou que o confronto contra a Argentina na última rodada é “uma oportunidade de apresentar um desempenho excepcional que deixe uma marca digna do futebol jordaniano”, apesar de já estar definido que a seleção está eliminada da fase de grupos em sua primeira participação histórica na Copa do Mundo.

Al-Salamy revelou que o príncipe herdeiro da Jordânia, Al-Hussein bin Abdullah II, visitou o vestiário após a partida e parabenizou os jogadores, dizendo: “Quando se perde, toma-se conta de um sentimento negativo, mas suas palavras foram um bálsamo para o ânimo deles”, em referência ao apoio real de que a seleção desfruta, apesar dos resultados decepcionantes.