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O River Plate, da Argentina, admitiu que está negociando com o marroquino Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal, da Arábia Saudita, para contratá-lo nos próximos meses.

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Reportagens da imprensa já haviam revelado o desejo do River Plate de contratar Bounou , sobretudo em caso de saída do goleiro argentino Santiago Beltrán na próxima janela de transferências de verão, diante do interesse de alguns clubes europeus no jogador.

Ricardo Daso, assessor de imprensa do River Plate, comentou as notícias em declarações à rede saudita Al-Midan: “Yassine Bounou está entre os alvos do clube”.

E acrescentou: “Vamos contratá-lo (Bounou) se (Santiago) Beltrán sair. O goleiro que o River Plate quer é Bounou”.

As declarações de Daso confirmam o que a emissora argentina “TyC Sports” revelou recentemente: segundo ela, dirigentes do River Plate fizeram contatos iniciais com Bounou, que é a primeira opção para substituir Beltrán caso ele deixe o clube.

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Beltrán vem apresentando atuações de destaque que o colocaram na mira de vários clubes europeus, depois de ganhar a chance de integrar a seleção argentina nos amistosos que antecederam a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, por decisão do técnico Lionel Scaloni. Em seguida, ele fez sua estreia com a camisa da seleção no amistoso contra Honduras, vencido pela Argentina.

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Essa evolução aumenta as chances de sua saída, principalmente com o interesse do Aston Villa e do Atlético de Madrid em contar com o goleiro. O clube espanhol busca alternativas para o caso de uma possível saída de Jan Oblak.

Para se proteger de eventuais propostas, a diretoria do River Plate trabalha para renovar o contrato de Beltrán até dezembro de 2030, já que o vínculo atual termina em 2027, com aumento salarial e elevação da multa rescisória, o que dará ao clube maior controle sobre o futuro do jogador.

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Os dirigentes não parecem dispostos a abrir mão dele com facilidade: só aceitarão negociar diante de uma proposta de pelo menos US$ 15 milhões, por acreditarem no potencial do jovem goleiro e em sua capacidade de continuar evoluindo.

Embora a contratação de Bounou pareça ligada ao momento da saída de Beltrán, o River Plate não quer esperar até o meio do ano, período de maior movimentação do mercado europeu, e por isso estuda a possibilidade de fechar o negócio já em janeiro.

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Nesse contexto, representantes do clube viajaram à Arábia Saudita para conversar diretamente com o goleiro marroquino, mostrar a seriedade do interesse e colocá-lo no topo da lista de candidatos a defender a meta do time na próxima temporada.

Aos 35 anos, Bounou representa para o River Plate uma opção com dimensões técnicas e emocionais, já que a ligação do goleiro marroquino com o clube vai além de um interesse passageiro: ele é torcedor do time e já declarou várias vezes o desejo de vestir a camisa do River.

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Bounou já havia manifestado a vontade de jogar no River Plate em entrevista à “TyC Sports” em 2023, afirmando que vestir a camisa do clube é um sonho para ele, mas que não quer jogar apenas para realizar um desejo pessoal, e sim apresentar um nível à altura do time e brigar por espaço.

Atualmente, Bounou defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita, com contrato até julho de 2028, mas sua ligação com o River Plate pode dar outro rumo às próximas negociações, principalmente se ele enxergar a chance de realizar seu sonho em uma nova fase da carreira.