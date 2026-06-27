“Vamos começar um novo campeonato”... Mbappé declara guerra após superar Pelé

Kylian Mbappé demonstrou sua satisfação com a classificação da seleção francesa para as fases eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, afirmando que “a verdadeira fase do torneio começa agora”, após a goleada sobre a Noruega por 4 a 1, que garantiu aos “Galo” a liderança do Grupo 9 com pontuação máxima (9 pontos).

Mbappé não marcou na partida, mas teve grande participação ao dar duas assistências para Ousmane Dembélé, que se destacou ao marcar três gols no primeiro tempo.

Com esse desempenho, o astro do Real Madrid elevou seu total para 20 contribuições para gols na história de suas participações na Copa do Mundo (16 gols e 4 assistências), ultrapassando o lendário brasileiro Pelé, que possui 19 contribuições (12 gols e 7 assistências), embora ainda esteja atrás do argentino Lionel Messi, que soma 27 participações (18 gols e 9 assistências).

Mbappé escreveu em sua conta na plataforma “X”: “A missão foi cumprida com perfeição, e agora é hora de se recuperar e começar um novo torneio”, em referência ao seu foco na próxima fase, na qual busca levar a França ao terceiro título de sua história.