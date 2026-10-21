José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a escalação de sua equipe para o jogo contra o Leipzig, da Alemanha, na noite desta quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Mourinho decidiu novamente apostar em Fede Valverde na posição de lateral-direito, enquanto manteve de fora a dupla Trent Alexander-Arnold e Denzel Dumfries, ressaltando que o jogador uruguaio havia declarado que recusava atuar nessa posição, pois prefere jogar no meio-campo.

Por outro lado, Bernardo Silva voltou a figurar na escalação titular, depois de ter ficado fora dos planos de Mourinho anteriormente, em meio a 5 mudanças em comparação com a escalação da equipe na última partida diante do Sevilla.

Vinícius Júnior também retornou para comandar o ataque, após sua ausência por suspensão no jogo contra o Sevilla no Campeonato Espanhol, lembrando que sua suspensão se estende ao clássico.

O técnico português preferiu poupar Marc Cucurella para o jogo do clássico, escalando Álvaro Carreras na posição de lateral-esquerdo.

O Real Madrid entra em campo buscando conquistar os 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas, depois de ter vencido a Roma e a Inter de Milão nas duas primeiras rodadas.

O jogo de hoje será o último ensaio do time merengue antes do confronto contra o Barcelona no clássico, no próximo domingo.

Escalação do Real Madrid para o jogo contra o Leipzig:

Goleiro: Thibaut Courtois.

Defesa: Fede Valverde, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras.

Meio-campo: Eduardo Camavinga, Bernardo Silva, Jude Bellingham.

Ataque: Vinícius Júnior, Arda Güler, Kylian Mbappé.