O rendimento do uruguaio Fede Valverde, jogador do Real Madrid, tem levantado muitas dúvidas no clube no período atual.

O jornal "Marca" afirmou que Valverde provou ao longo dos anos sua capacidade de atuar em praticamente qualquer posição, mas o problema é que ele não brilha da mesma forma em todas elas.

E no Real Madrid, voltou a polêmica sobre qual a melhor posição para aproveitar o talento de um dos jogadores mais decisivos da equipe. Sua última atuação contra o Villarreal mostrou mais uma vez que a lateral direita é um local ideal para explorar seus pontos fortes.

Jude Bellingham lhe disse com franqueza, depois que ele produziu duas jogadas que explicam o motivo de seu destaque: "Cara, você é incrível em todos os sentidos. Incrível em tudo. Você é o melhor".

O elogio do inglês vem num momento em que ressurge uma pergunta que há tempos cerca o uruguaio: e se o seu melhor desempenho estiver na posição de lateral direito? Um debate que Valverde tentou encerrar na temporada passada.

Valverde disse na ocasião: "Não nasci para jogar como lateral e não treinei para atuar nessa posição desde pequeno. Não me sinto confortável, porque me faltam muitas coisas e características, como voltar para defender".

Mas as coisas mudam quando ele joga pelo lado direito, o que lhe permite liberar todo o seu potencial. Ali, ele se torna um jogador capaz de dar profundidade, força e arrancadas ofensivas e defensivas sem precisar ter a posse de bola.

É um jogador capaz de mudar o ritmo da partida com uma arrancada rápida de trás, ou um passe preciso que encontra um espaço invisível para a maioria dos jogadores.

Valverde reabre um debate polêmico

Valverde não é um ponta nem um lateral tradicional, e não precisa depender do drible ou de receber a bola constantemente para fazer a diferença.

Seu maior perigo está quando encontra espaço para arrancar, atacando as brechas e usando suas qualidades físicas para chegar vindo de trás. Tem velocidade, resistência, chutes fortes e uma capacidade excepcional de repetir suas investidas ofensivas.

Pelo lado direito, ele pode reunir todas essas características e surpreender com suas arrancadas em profundidade. Foi ali que castigou o Villarreal no Bernabéu com duas jogadas magníficas. Uma delas terminou no gol de Diomande, e a outra, pela qual recebeu os elogios de Jude, deixou Mbappé em confronto direto com o goleiro.

O que aconteceu é um dos motivos que fazem de sua presença no lado direito um acréscimo valioso para o Real Madrid. Fede garante profundidade e equilíbrio ao time, pois pode se juntar ao ataque, aparecer em posições de finalização e depois recuar para ser um meio-campista extra quando a equipe perde a bola. Sua movimentação permite uma abordagem mais ofensiva e alivia parte da carga de seus companheiros na ponta.

Carlo Ancelotti foi um dos primeiros a explorar essa estratégia com regularidade. O treinador italiano colocou o jogador uruguaio na linha de fundo e chegou a prever que ele marcaria dez gols na temporada atuando nessa posição.

Ainda que a ideia parecesse distante, o tempo comprovou que a previsão estava certa. Seus chutes de longa distância e sua capacidade de infiltrar-se na área o transformaram em uma ameaça permanente.

A receita secreta de Ancelotti

O Real Madrid daquela época encontrou uma combinação bem-sucedida. Valverde oferecia força física e equilíbrio, enquanto os outros jogadores podiam se concentrar em funções mais criativas.

O uruguaio não precisava ser o eixo de todas as jogadas para fazer a diferença; bastava aparecer no momento certo, aproveitar os espaços ou desperdiçar as brechas que seus companheiros deixavam para furar as defesas.

Por isso, a lateral direita segue sendo uma opção atraente. Na última partida, Valverde criou 3 chances, completou 12 passes no último terço ofensivo, recuperou quatro bolas, interceptou duas e venceu quatro dos cinco duelos individuais que disputou. E nenhum jogador conseguiu driblá-lo uma única vez.

Esses números refletem sua influência nas duas fases do jogo e acompanharam uma atuação em que ele provou mais uma vez que pode ser mais do que um simples ponta em determinadas situações.

Ainda assim, esse debate é incômodo por várias razões. Primeiro, o próprio Valverde nunca escondeu seu desconforto com a posição de lateral direito e sua preferência por jogar no meio-campo.

Segundo, o planejamento do time: o Real Madrid já conta com dois laterais direitos, um que chegou neste verão e outro no verão passado, de modo que usar o uruguaio nessa posição levantaria dúvidas sobre a gestão do clube.

Terceiro, o custo de devolver Valverde ao meio-campo ou ao meio-campo ofensivo: para isso, Mourinho teria de encontrar um lugar para ele em detrimento de um jogador ofensivo titular. Diomande ou Arda Güler são alternativas que poderiam perder minutos se Valverde fosse deslocado para a frente. É um dilema tático, pois cada solução exige sacrificar algo, o que explica por que, apesar das preferências do uruguaio, sua posição continua sendo uma questão difícil para o Real Madrid.

Não é assim para Mourinho, que considera Fede um lateral apenas como solução de emergência.