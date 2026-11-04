Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDAFP
Traduzido por

Valverde após seu gol da vitória nos acréscimos: É um prazer jogar sob o comando desta comissão técnica

AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Liga dos Campeões
F. Valverde
Grécia
Espanha
Uruguai

"Nunca vamos parar de tentar"

Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

Federico Valverde, astro do Real Madrid, revelou o segredo da virada do time merengue sobre o anfitrião AEK de Atenas, da Grécia, na noite desta quarta-feira.

O Real Madrid transformou a desvantagem diante do anfitrião AEK de Atenas, da Grécia, em uma vitória agônica e preciosa pelo placar de 3 a 2, na partida disputada na noite desta quarta-feira, válida pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Valverde marcou o gol da vitória do Real Madrid aos 47 minutos do segundo tempo, dando ao time merengue 3 pontos preciosos.

Valverde afirmou, em declarações à rede "Movistar": "Foi um jogo difícil e complicado. Acredito que controlamos o andamento da partida. Parabenizo a equipe pelo esforço".

Próximas partidas
VAL

VAL

La Liga

07 de nov. de 2026

RMA

RMA

AEK

AEK

Super League

08 de nov. de 2026

LEV

LEV

E prosseguiu: "O primeiro gol deles nos afetou. A equipe manteve seu jogo habitual e o trabalho que fizemos durante a semana. Retomamos o controle e voltamos a nos sentir confortáveis. Começamos a atacar novamente e empregamos o mesmo esforço que vínhamos empregando".

Sobre a virada do jogo diante do AEK, o capitão do Real Madrid explicou: "O mérito é da comissão técnica e dos jogadores, que seguiram confiando em seus companheiros".

E continuou: "É motivo de grande satisfação para mim jogar sob o comando desta comissão técnica. Nunca vamos deixar de tentar".

Sobre o gol da vitória que marcou nos segundos finais, comentou: "Às vezes penso muito nisso. Sou grato aos meus companheiros de equipe, que me dão a confiança para tentar".

 

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google