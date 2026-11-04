Valverde após seu gol da vitória nos acréscimos: É um prazer jogar sob o comando desta comissão técnica

Federico Valverde, astro do Real Madrid, revelou o segredo da virada do time merengue sobre o anfitrião AEK de Atenas, da Grécia, na noite desta quarta-feira.

O Real Madrid transformou a desvantagem diante do anfitrião AEK de Atenas, da Grécia, em uma vitória agônica e preciosa pelo placar de 3 a 2, na partida disputada na noite desta quarta-feira, válida pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Valverde marcou o gol da vitória do Real Madrid aos 47 minutos do segundo tempo, dando ao time merengue 3 pontos preciosos.

Valverde afirmou, em declarações à rede "Movistar": "Foi um jogo difícil e complicado. Acredito que controlamos o andamento da partida. Parabenizo a equipe pelo esforço".

E prosseguiu: "O primeiro gol deles nos afetou. A equipe manteve seu jogo habitual e o trabalho que fizemos durante a semana. Retomamos o controle e voltamos a nos sentir confortáveis. Começamos a atacar novamente e empregamos o mesmo esforço que vínhamos empregando".

Sobre a virada do jogo diante do AEK, o capitão do Real Madrid explicou: "O mérito é da comissão técnica e dos jogadores, que seguiram confiando em seus companheiros".

E continuou: "É motivo de grande satisfação para mim jogar sob o comando desta comissão técnica. Nunca vamos deixar de tentar".

Sobre o gol da vitória que marcou nos segundos finais, comentou: "Às vezes penso muito nisso. Sou grato aos meus companheiros de equipe, que me dão a confiança para tentar".