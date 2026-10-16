Valentijn Driessen acredita que o Ajax deve considerar seriamente a contratação de Arne Slot para substituir Míchel Sánchez. O jornalista do De Telegraaf não vê nenhum progresso na equipe de Amsterdã sob o comando do treinador espanhol e considera Slot, atualmente sem clube, a pessoa certa para fazer o time voltar a jogar futebol.

No podcast Kick-off, Driessen fez a sugestão após a derrota vexatória do Ajax para o Hajduk Split por 2 a 1, na Liga Conferência. "Eu pensaria em Arne Slot. Por que não? Este é um caminho sem saída. Para fazer esses jogadores voltarem a jogar futebol, é preciso alguém que consiga se comunicar com eles."

Segundo Driessen, Slot tem justamente as qualidades que faltam ao Ajax neste momento. "Slot é um grande comunicador, mas também é muito bom taticamente e na preparação dos treinos. É por isso que ele é conhecido", afirmou o jornalista, que questiona sobretudo a maneira como Míchel transmite suas orientações ao elenco.

Jeroen Kapteijns também fez duras críticas, no podcast, à capacidade de comunicação do treinador do Ajax. "Não dá para ouvir o inglês do Míchel, é um verdadeiro desastre", afirmou o repórter, ressaltando que trabalhar com um intérprete também traz problemas. "O futebol está nos detalhes, mas é preciso conseguir identificá-los e explicá-los. Se você não domina bem o idioma, é muito difícil chegar a esses detalhes."

Driessen teme ainda que, em algum momento, os jogadores deixem de levar o treinador a sério. "Os jogadores rapidamente começam a tirar proveito disso e a rir. Aí você entra no vestiário, vê todo mundo rindo e pensa: lá vem ele de novo. No momento em que você começa a rir de alguém, já não presta mais atenção ao que essa pessoa diz", afirmou o jornalista.

As críticas vêm após uma noite em que, segundo Driessen, o Ajax voltou a parecer um time completamente desunido. "Aquilo não parecia futebol de jeito nenhum. Não havia equipe alguma em campo, e cada um fazia o que queria. Eram onze ilhas."

Slot está sem clube desde que foi demitido do Liverpool, em maio, e recusou, no último verão europeu, o cargo de técnico da seleção da Holanda. Em agosto, o treinador de 47 anos disse que prefere trabalhar diariamente com os jogadores no campo de treinamento a assumir uma seleção. Assim, um retorno ao futebol de clubes parece ser sua preferência, embora não se saiba se o Ajax seria uma opção para Slot.

Driessen não descartaria sequer que o Ajax se desfaça da comissão técnica espanhola que chegou a Amsterdã com Míchel. "Se isso for do interesse do clube, é o que se deve fazer", afirmou. Em seguida, também questionou as decisões de Jordi Cruyff. "Já estamos em meados de outubro e não se vê nenhuma melhora. Ela já deveria ter aparecido há muito tempo. Esse treinador também não mostra melhora alguma."