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Valentijn DriessenDe Telegraaf
Sam Vreeswijk
Traduzido por

Valentijn Driessen vê "novo Wout Weghorst" na Eredivisie

Eredivisie
Sparta Rotterdam
M. Zonneveld

A evolução de Milan Zonneveld também não passou despercebida por Valentijn Driessen. Há um ano e meio, o atacante, hoje com 23 anos, ainda jogava no futebol amador pelo Quick Boys. Agora, com seis gols, é um dos artilheiros da VriendenLoterij Eredivisie.

A evolução de Zonneveld foi assunto no podcast Kick-off , do De Telegraaf. "Eu o acompanhei no Telstar, porque ele vinha do Quick Boys. Queria ver quanto tempo levaria para se adaptar. Ainda mais por ser atacante: para isso, é preciso ter algo especial", começa Driessen.

"Mas, no Telstar, as coisas não deram certo. Em determinado momento, ele foi trocado por Thórisson. Thórisson saiu do Sparta para o Telstar, e Zonneveld foi para o Sparta."

"Na época, eu disse a Maurice Steijn que, na minha opinião, eles tinham feito um bom negócio com aquele garoto, porque ele tem garra, não desiste e tudo mais. Mas ele também marcava muito poucos gols lá."

"Agora, de repente, ele começou a marcar. Nesta semana, contra o Willem II, vi uma jogada dele na entrada da área e um passe em profundidade tão refinado que pensei: não sei quem o está treinando, mas ele evoluiu muito. E ainda é relativamente jovem."

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25 de out. de 2026

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Isso faz Driessen lembrar da evolução de Weghorst, que, aos 23 anos, ainda jogava pelo Heracles Almelo. Depois, passou por AZ, VfL Wolfsburg, Burnley e Besiktas até chegar ao Manchester United.

"Weghorst, claro, já está em declínio. Então, talvez Zonneveld possa ser o novo Weghorst. Ele não para. Corre o tempo todo, durante os noventa minutos", conclui Driessen.

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