Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Valentijn Driessen ficou profundamente irritado com o comportamento de Lucas Vennegoor of Hesselink durante a partida da Conference League entre SC Freiburg e FC Twente (2 a 1). Nos últimos instantes do jogo, o atacante de 19 anos tentou danificar a marca do pênalti. No podcast de futebol Kick-off, do De Telegraaf, Driessen defendeu que esse tipo de atitude passe a ser punido com cartão vermelho direto.

Na noite de quinta-feira, o FC Twente parecia prestes a sair de Freiburg com um ponto, até que o árbitro Manfredas Lukjancukas marcou um pênalti para os alemães pouco antes do fim. Derry Scherhant caiu ao passar pela perna de Bart van Rooij. Em seguida, começou um princípio de confusão, e Vennegoor of Hesselink aproveitou a oportunidade para chutar e danificar a marca do pênalti.

No Kick-off, os participantes foram questionados se danificar a marca do pênalti deveria ser punido diretamente com cartão vermelho.

Driessen não precisou pensar nem por um segundo antes de responder. "Com um cartão amarelo, você não acaba com isso", afirmou o chefe da editoria de futebol do De Telegraaf. "Alguns acham que vale a pena levar um amarelo por isso. É algo combinado, quem vai fazer."

Publicidade Publicidade

Driessen citou Wout Weghorst em um exemplo hipotético para reforçar seu argumento. "Aí Wout Weghorst diz antes, por exemplo: eu já tenho um cartão amarelo, então, se isso acontecer, você tem que danificar a marca do pênalti com um chute."

Embora Matthias Ginter tenha acertado a trave na cobrança do pênalti, Niklas Beste acabou marcando o gol da vitória no rebote. "Tenho que admitir que adorei ver a bola entrar no rebote", disse Driessen. "Só por isso, por causa de Vennegoor of Hesselink. Ele é um sujeito patético!"

Segundo Driessen, os jogadores do FC Twente também tinham poucos motivos para reclamar da decisão do árbitro. "Também não achei que o pênalti foi mal marcado. Dá para marcar", afirmou o jornalista.

Publicidade

"O FC Twente, é claro, tentou fazer de tudo para intimidar aquele jogador e o time inteiro", prosseguiu Driessen. "Ainda teve empurra-empurra, puxões e sei lá mais o quê, para que Vennegoor pudesse danificar a marca com um chute. Então fico feliz que Drommel tenha caído para o lado errado e que o gol tenha saído mesmo assim."

Driessen está convencido de que uma punição mais severa teria o efeito desejado imediatamente. "Isso é tão lamentável! Por isso, acho que tem que ser cartão vermelho. Aí você acaba com isso na hora. Pode ter certeza de que nunca mais vai acontecer."

Publicidade

"Nesse nível, há câmeras apontadas para todos os lugares. Nesse caso, nenhum treinador ou companheiro de equipe vai dizer para você ir lá chutar a marca do pênalti para danificá-la", afirmou Driessen, que rejeitou o argumento de que esse tipo de intimidação faz parte do futebol. "Sabe o que faz parte do futebol? Quando você tem grandes chances, precisa aproveitá-las. Era o que o Twente deveria ter feito, porque, no restante, jogou bem."