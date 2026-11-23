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Valentijn Driessen fez duras críticas a Matthijs de Ligt no Kick-Off, do De Telegraaf. O zagueiro pareceu muito vulnerável no domingo, quando o Manchester United foi derrotado por 4 a 0 pelo Liverpool.

“Ele comete três erros gigantescos, cara. Parecia que havia um jogador amador em campo”, disse Driessen, cada vez mais perplexo com a atuação do zagueiro holandês do Manchester United no domingo.

O apresentador Pim Sedee ponderou que De Ligt teve de enfrentar atacantes muito rápidos do Liverpool e que Leny Yoro foi expulso logo no início por derrubar Aleksander Isak, que avançava livre.

“A questão é avaliar a situação”, rebateu Driessen. “Mesmo que haja dez Usain Bolts correndo por aí. A questão é avaliar a situação.”

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“E De Ligt também foi de um jeito muito estranho em uma bola, com a direita. Aí, claro, acabou de novo sentado no chão. Você pensa: como diabos isso é possível? Onde foi parar o De Ligt do Ajax?”, perguntou Driessen.

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“São coisas muito simples”, prosseguiu Driessen em sua análise crítica de De Ligt. “Quando você vê uma bola dessas chegando, consegue avaliar se deve ir nela ou se pode deixá-la passar. Mas ele nem sequer olhou. Ele nem olhou. Então De Ligt simplesmente arrisca.”

A imprensa inglesa também fez duras críticas a De Ligt após a partida. “É um mistério o que ele pensou ao deixar a bola passar e dar a Isak a chance de avançar, o que levou ao cartão vermelho”, escreveu o Manchester Evening News, que deu nota 3 a De Ligt. “Pochettino parece gostar dele, mas este foi um retorno doloroso à Premier League.”

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Gary Neville também criticou a atuação do holandês. “De Ligt fez uma bagunça. Ele não conseguiu acreditar, mas já jogou como zagueiro antes.”

“Ele não conseguia acreditar que Yoro não estava lá. Então Yoro fez contato, o que foi imprudente. Sinceramente, não poderia ser pior do que isso. Os quatro defensores só pensam nas próprias tarefas. Eles estão com medo”, foi a avaliação na Sky Sports.

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